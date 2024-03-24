Gaziosmanpaşa TEM’de gece yarısı korkunç kaza! Bariyerler otomobile saplandı: 1 ölü 1 yaralı

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Akbalık ile Sarıkaya'yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.