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Gaziosmanpaşa TEM'de gece yarısı korkunç kaza! Bariyerler otomobile saplandı: 1 ölü 1 yaralı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre şerit değiştirmeye çalıştığı sırada önce yanında giden otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Akbalık (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 05:33 Güncelleme 25 Mart 2024, 05:33
Gaziosmanpaşa TEM’de gece yarısı korkunç kaza! Bariyerler otomobile saplandı: 1 ölü 1 yaralı

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Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Akbalık'ın kullandığı 34 GLA 783 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde giden 41 AET 305 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Akbalık'ın kullandığı otomobil savrularak Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere çarptı.

BARİYERLER OTOMOBİLE SAPLANDI
Kaza sonrası bariyerler otomobile saplanırken, sürücü Halil İbrahim Akbalık(24) ve yanındaki Orhan Sarıkaya araçta sıkıştı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Akbalık ile Sarıkaya'yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Halil İbrahim Akbalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Orhan Sarıkaya ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç bariyerlere saplanan otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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