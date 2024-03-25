Antalya’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! Hurdaya dönen otomobilde kurtulan olmadı



Yapılan inceleme sonucu 07 YEH 18 plakalı araç sürücüsü Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile 32 AAU 140 plakalı aracın sürücüsü Erol Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.