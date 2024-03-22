22 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? Bu haftanın Cuma Hutbesi tam metni PDF indir!

Faziletlerle dolu Ramazan ayının bereketine kavuştuğumuz bu mübarek günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 22 Mart 2024 tarihinde yayınlanan cuma hutbesi, "Ramazan ve Ahiret Bilinci" konusuyla topluma ışık tutuyor. Hutbede, Ramazan ayının bereketi ve ahiretin önemi vurgulanarak, müminlerin bu kutsal ayı ibadetle ve Kur'an-ı Kerim okumayla değerlendirmesi teşvik ediliyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına şöyle buyurmuştu: "Ben, dünyada bir ağacın altında kısa bir süre gölgelendikten sonra yola koyulup oradan ayrılan bir yolcu gibiyim."[1] Bu hadis-i şerif bizlere dünya hayatının ahiret hayatına nispetle çok kısa olduğunu haber vermektedir. Dünyanın geçici nimetlerine tamah edip de ebedi olan ahiret yurdunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Aziz Müminler!

İman esaslarından biri de ahirete inanmaktır. Ahiret, kulluk yolculuğumuzun son durağıdır. Fani dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayatın adıdır. Ahiret, bu dünyada yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimiz, ektiklerimizi biçeceğimiz hasat mevsimidir. Müslüman inanır ve bilir ki, bu dünyadan sonra sonsuz bir hayat var. Ömrünü iman, ibadet ve güzel ahlakla geçirenler için huzur ve mutluluk yurdu olan cennet var. Kendini imandan mahrum bırakanlar, hayatını isyan, günah ve kötülüklerle heba edenler içinse korku ve azap diyarı olan cehennem var.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah'a imandan sonra Müslümanın hayatına yön veren en önemli husus, ahiret bilincidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) çok önemli bulduğu bazı konulara insanların dikkatini çekmek için "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse" ifadesiyle başlamıştır. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s)'in şu hadis-i şerifi buna güzel bir örnektir: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun."[2]