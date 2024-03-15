SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri... Çanakkale'de Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 11:05 Güncelleme 15 Mart 2024, 12:06
Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çanakkale'de facia yaşandı.

Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

8 KİŞİ ÖLDÜ
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Vali Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

8 ÖLÜ VAR
Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alınacak
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı
Türk Telekom
Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
2024 Gaziantep Aile Yılı
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
SON DAKİKA