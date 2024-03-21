Süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti! Sucu Metin Şenay hakkında Bakanlık’tan açıklama geldi

Metin Şenay (60) İstanbul Bağcılar'da sucu dükkânı işletiyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi'nde yargılanmış ama delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bu olayın ardından Gaziosmanpaşa'daki dükkânını Bağcılar'a taşıdı ve adeta kendisine yeni bir hayat kurdu.
24 Mayıs 2023 günü, 11 yaşındaki M.Y.'yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenince polis baskın düzenledi.
KAĞITLARA NOTLAR YAZMIŞ
M.Y. dükkânın arkasındaki bir odada yarı baygın halde bulundu. Odanın duvarları çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplanmıştı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı ve küçük kağıtlar yapıştırılmıştı. Kağıtlara "Söz dinle", "Kesinlikle bağırma", "Ağlama", "Sus", "Konuşurken fısıltıyla konuş", "Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma", "Ben ne dersem yap", "Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim" ve "Gerekirse seni öldürürüm" notları yazılmıştı.
TELEFONUNDAN VİDEOLAR ÇIKTI
Gözaltına alınan Metin Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolarda başka mağdur çocuklar da vardı. O çocuklardan biri olan R.Ş. şimdilerde 19 yaşındaydı. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve felç geçirmişti.