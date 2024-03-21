Süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti! Sucu Metin Şenay hakkında Bakanlık’tan açıklama geldi

R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.

BALDIZININ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. Metin Şenay bu çocukların ailesiyle altlı üstlü dairelerde oturuyordu. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Metin Şenay'ın 4 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 196 yıl hapisle cezalandırılması istendi.