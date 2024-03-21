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Süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti! Sucu Metin Şenay hakkında Bakanlık'tan açıklama geldi

Bağcılar'daki bir mahallede suculuk yapan Metin Şenay, işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Yıllarca devam eden istismarların ayrıntıları, okul çıkışında kaçırılan bir çocuğun ailesinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Metin Şenay'a tepkiler devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:51 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:16
Süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti! Sucu Metin Şenay hakkında Bakanlık’tan açıklama geldi

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Metin Şenay (60) İstanbul Bağcılar'da sucu dükkânı işletiyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi'nde yargılanmış ama delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bu olayın ardından Gaziosmanpaşa'daki dükkânını Bağcılar'a taşıdı ve adeta kendisine yeni bir hayat kurdu.

24 Mayıs 2023 günü, 11 yaşındaki M.Y.'yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenince polis baskın düzenledi.

KAĞITLARA NOTLAR YAZMIŞ
M.Y. dükkânın arkasındaki bir odada yarı baygın halde bulundu. Odanın duvarları çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplanmıştı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı ve küçük kağıtlar yapıştırılmıştı. Kağıtlara "Söz dinle", "Kesinlikle bağırma", "Ağlama", "Sus", "Konuşurken fısıltıyla konuş", "Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma", "Ben ne dersem yap", "Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim" ve "Gerekirse seni öldürürüm" notları yazılmıştı.

TELEFONUNDAN VİDEOLAR ÇIKTI
Gözaltına alınan Metin Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolarda başka mağdur çocuklar da vardı. O çocuklardan biri olan R.Ş. şimdilerde 19 yaşındaydı. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve felç geçirmişti.

R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.

BALDIZININ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ
Hürriyet'te yer alan habere göre; Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. Metin Şenay bu çocukların ailesiyle altlı üstlü dairelerde oturuyordu. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Metin Şenay'ın 4 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 196 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

TUTUKLU YARGILANAN METİN ŞENAY VE İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı yayın organları ve sosyal medyada gündem olan "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar"haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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