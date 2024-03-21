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21 Mart Nevruz Bayramı Mesajları 2024! Nevruz Bayramı Kutlu Olsun! Resimli, Yazılı, Çiçekli Mesajlar ve Sözler...

Bugün tüm doğanın uyanışına şahitlik ettiğimiz, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Yenilenmenin, umudun ve bereketin simgesi olan bu özel gün, bizlere bir kez daha doğanın döngüsünün ne kadar muhteşem olduğunu hatırlatıyor. Nevruz, "yeni gün" anlamına gelir ve baharın başlangıcını temsil eder. İşte en anlamlı, resimli Nevruz Bayramı tebrik mesajları...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:13 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:13
21 Mart Nevruz Bayramı Mesajları 2024! Nevruz Bayramı Kutlu Olsun! Resimli, Yazılı, Çiçekli Mesajlar ve Sözler...

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Bugün, binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında resmen bayram ilan edilen Nevruz'u kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu özel gün, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan ve her geçen yıl daha da anlam kazanan önemli bir bayramdır.

NEVRUZ BAYRAMI TEBRİK MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bayramı'nızı kutluyor, baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.

Baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un, herkese hayırlar getirmesini diliyorum.

Doğanın uyanışının; güzelliklere, bolluk ve berekete vesile olması dileklerimle Nevruz bayramınızı kutluyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Huzur, barış ve mutluluğun egemen olması dileğiyle Nevruz Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.

Baharın ilk günlerinde doğanın uyanmasıyla yetişen güzel bir Nevruz çiçeğinden ismini alan Nevruz Bayramı'nı kutlar; Nevruz'un, kültür coğrafyamızda yaşayan tüm insanların huzur ve barış içinde kardeşçe yaşamasına vesile olmasını dilerim

Şanlı tarihimizden, ecdadımızdan gelen ve yüzlerce yıldır yakılan nevruz ateşiyle baharın gelişini kutlarken, bizleri birbirimize kenetleyen, bağlayan ortak kültür değerimiz olan bayramınızı kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı bolluk ve bereket getirsin....

2024 Nevruz Bayramı, toprağımıza bereket, evlerimize huzur, tüm dünyaya barış ve esenlik sağlaması dileğiyle...

Nevruz'un, kalplerdeki sevgiyi, birlikte yaşama iradesini güçlendirmesini diliyor, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.

Baharın ilk günü Nevruz Bayramı ruhumuza ve toprağımıza iyi gelsin!

Ne kış kadar soğuk, ne yaz kadar sıcak bahar aylarında herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlarım...

Yeşilin bin bir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz Bayramı 2024 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle...

Bayramı'nızı kutluyor, iki cihanda saadetler dileğimle baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.

NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ

Nevruz'da her şeyin yeniden doğduğuna inanılır ve tabiatın uyanışı ilkbaharın habercisidir. Iğdır'da Nevruz Bayramı öncesi ev ve bahçeler temizlenir. Başta çocuklar olmak üzere yeni elbiseler alınır. Bayram sofrasına çok önem verilir. Bayram günü komşular bir birlerini ziyaret ederek Nevruz sofrası için hazırlanan yemek ve tatlılardan mutlaka götürürler. Özellikle fakir olan komşuların sofrasının dolu olmasına dikkat edilir. Bu yardımlaşmayla fakirlerin sofraları da şenlendirmiş olur. Yardımlaşma toplumsal yapının ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. Nevruz bayramının aracılığıyla bu yapı daha da sağlam bir hale gelmektedir. Halkın ileri gelenleri bayram sabahı evleri teker teker dolaşarak yoksullar için bayram payı isterler. Topladıkları yardımları yoksul insanlara dağıtırlar

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