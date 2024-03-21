21 Mart Nevruz Bayramı Mesajları 2024! Nevruz Bayramı Kutlu Olsun! Resimli, Yazılı, Çiçekli Mesajlar ve Sözler...

NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ

Nevruz'da her şeyin yeniden doğduğuna inanılır ve tabiatın uyanışı ilkbaharın habercisidir. Iğdır'da Nevruz Bayramı öncesi ev ve bahçeler temizlenir. Başta çocuklar olmak üzere yeni elbiseler alınır. Bayram sofrasına çok önem verilir. Bayram günü komşular bir birlerini ziyaret ederek Nevruz sofrası için hazırlanan yemek ve tatlılardan mutlaka götürürler. Özellikle fakir olan komşuların sofrasının dolu olmasına dikkat edilir. Bu yardımlaşmayla fakirlerin sofraları da şenlendirmiş olur. Yardımlaşma toplumsal yapının ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. Nevruz bayramının aracılığıyla bu yapı daha da sağlam bir hale gelmektedir. Halkın ileri gelenleri bayram sabahı evleri teker teker dolaşarak yoksullar için bayram payı isterler. Topladıkları yardımları yoksul insanlara dağıtırlar