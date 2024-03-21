21 Mart Nevruz Bayramı Mesajları 2024! Nevruz Bayramı Kutlu Olsun! Resimli, Yazılı, Çiçekli Mesajlar ve Sözler...

Bugün, binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında resmen bayram ilan edilen Nevruz'u kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu özel gün, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan ve her geçen yıl daha da anlam kazanan önemli bir bayramdır.
NEVRUZ BAYRAMI TEBRİK MESAJLARI VE SÖZLERİ
Bayramı'nızı kutluyor, baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.
Baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un, herkese hayırlar getirmesini diliyorum.
Doğanın uyanışının; güzelliklere, bolluk ve berekete vesile olması dileklerimle Nevruz bayramınızı kutluyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
Huzur, barış ve mutluluğun egemen olması dileğiyle Nevruz Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.
Baharın ilk günlerinde doğanın uyanmasıyla yetişen güzel bir Nevruz çiçeğinden ismini alan Nevruz Bayramı'nı kutlar; Nevruz'un, kültür coğrafyamızda yaşayan tüm insanların huzur ve barış içinde kardeşçe yaşamasına vesile olmasını dilerim
Şanlı tarihimizden, ecdadımızdan gelen ve yüzlerce yıldır yakılan nevruz ateşiyle baharın gelişini kutlarken, bizleri birbirimize kenetleyen, bağlayan ortak kültür değerimiz olan bayramınızı kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum.