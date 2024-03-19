Yerel seçime 12 gün kala İstanbul’da son durum! Belediye seçim anketi sonuçları 2024: Murat Kurum mu İmamoğlu mu önde?

İstanbul'da Öne Çıkan Kim?
Çeşitli firmaların yaptığı anketlerde farklı sonuçlar çıkıyor. Kabaktepe, kendi çalışmalarına göre, Murat Kurum'un 1-1.5 puan önde gittiğini söyledi.
İstanbul Seçim Anketi Sonuçları
SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, canlı yayında yaptığı açıklamada, İstanbul'da iki adayın kafa kafaya olduğunu söyledi. İlk anketlerde İmamoğlu'nun önde olduğunu, ancak son zamanlarda durumun eşitlendiğini aktardı.
Kararsız Seçmen Oranı Yüzde 15!
Bayrakçı, İstanbul'da kararsız seçmen oranının yüzde 15 olduğunu, bu grubun genellikle orantısal olarak dağıldığını ifade etti.
Murat Kurum Öne Geçti mi?
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ve Optimar'ın araştırmalarına göre, Murat Kurum'un oy alma kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nu geçtiği belirtiliyor. Optimar'ın Şubat ayı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 41 oranında oy alıyor.