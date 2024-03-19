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Yerel seçime 12 gün kala İstanbul'da son durum! Belediye seçim anketi sonuçları 2024: Murat Kurum mu İmamoğlu mu önde?

31 Mart Belediye seçimlerine geri sayım sürerken, İstanbul'da merakla beklenen anket sonuçları açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir canlı yayında yapılan son anketlerin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlar İstanbul'da gerçekleşecek seçimlerin nabzını gösteriyor. Peki, son seçim anketine göre İstanbul'da kim önde? İşte detaylar ve oy oranları haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:20 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:20
Yerel seçime 12 gün kala İstanbul’da son durum! Belediye seçim anketi sonuçları 2024: Murat Kurum mu İmamoğlu mu önde?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı dikkat çekiyor. AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarına göre, iki aday arasında sadece 1-1.5 puanlık bir fark var. İstanbul'da yaşayanlar, sandık başına gitmeden önce son anket sonuçlarını merak ediyor.

Yerel Seçime Doğru Geri Sayım

31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak olan yerel seçimlerde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve köy-mahalle muhtarları belirlenecek. İstanbul'daki rekabet ise en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Anketlerdeki Son Durum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir canlı yayında son verileri paylaştı. Seçmenin büyük bir kısmının kararını vermiş olduğunu, ancak hala kararsız seçmenlerin olduğunu belirtti. Kampanyaların ve sosyal medyanın etkisiyle kararsız seçmen sayısının azaldığını ifade etti.

İstanbul'da Öne Çıkan Kim?

Çeşitli firmaların yaptığı anketlerde farklı sonuçlar çıkıyor. Kabaktepe, kendi çalışmalarına göre, Murat Kurum'un 1-1.5 puan önde gittiğini söyledi.

İstanbul Seçim Anketi Sonuçları

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, canlı yayında yaptığı açıklamada, İstanbul'da iki adayın kafa kafaya olduğunu söyledi. İlk anketlerde İmamoğlu'nun önde olduğunu, ancak son zamanlarda durumun eşitlendiğini aktardı.

Kararsız Seçmen Oranı Yüzde 15!

Bayrakçı, İstanbul'da kararsız seçmen oranının yüzde 15 olduğunu, bu grubun genellikle orantısal olarak dağıldığını ifade etti.

Murat Kurum Öne Geçti mi?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ve Optimar'ın araştırmalarına göre, Murat Kurum'un oy alma kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nu geçtiği belirtiliyor. Optimar'ın Şubat ayı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 41 oranında oy alıyor.

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