Yerel seçime 12 gün kala İstanbul’da son durum! Belediye seçim anketi sonuçları 2024: Murat Kurum mu İmamoğlu mu önde?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı dikkat çekiyor. AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarına göre, iki aday arasında sadece 1-1.5 puanlık bir fark var. İstanbul'da yaşayanlar, sandık başına gitmeden önce son anket sonuçlarını merak ediyor.

Yerel Seçime Doğru Geri Sayım 31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak olan yerel seçimlerde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve köy-mahalle muhtarları belirlenecek. İstanbul'daki rekabet ise en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.