Cilt Orucu Mucizesi: Kusursuz Cilt İçin 5 Gizemli Adıma Dikkat!

3. Küçük Adımlarla Başlayın: Tüm cilt bakım rutininizi birden durdurmak yerine, küçük adımlarla başlayın. Bir ürünü diğerine tercihli olarak kaldırarak başlayabilir ve bu süreci aşamalı olarak uygulayabilirsiniz.

4. Rutininizin Son Adımlarıyla Başlayın: Cilt orucunu uygulamaya, rutininizin son adımlarıyla başlayarak başlayın ve ardından geriye doğru ilerleyin. Bu şekilde, cildinizin daha az dış etkiye maruz kalmasını sağlayabilirsiniz.