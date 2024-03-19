Deniz Seviyesindeki Yükselme

Küresel ısınma, kutuplardaki ve dağlık alanlardaki buzulların erimesine neden olmakta, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır. Deniz seviyesindeki bu yükselme, kıyı şehirlerini ve düşük rakımlı adaları tehdit etmekte, sel ve erozyon risklerini artırmaktadır.

Ekstrem Hava Olayları

Küresel ısınma, hava sistemlerini değiştirerek ekstrem hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin, sıcak hava dalgaları daha uzun süreli ve daha şiddetli hale gelirken, bazı bölgelerde aşırı yağışlar sel risklerini artırmaktadır.