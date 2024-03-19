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9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nedir? Mahkumlara af gelecek mi?

Son dönemde Türkiye'de yargı alanında yapılan düzenlemeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 9. Yargı Paketi üzerine meraklar artıyor. Paketin içeriği ve çıkış tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nedir? Mahkumlara af gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 05:49 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:04
9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nedir? Mahkumlara af gelecek mi?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yargı sisteminde yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen bir toplantıda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti ve konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.


9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız." dedi.



Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.



Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.



8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."

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