9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nedir? Mahkumlara af gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yargı sisteminde yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen bir toplantıda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti ve konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız." dedi.
Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
BAKAN TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.