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Yetiştiren paraya para demiyor: Altın yanında solda sıfır kalır! Tarlada 25 TL, tabakta 350 TL'den satılıyor!

Türkiye'nin verimli toprakları arasında, Aydın ili özellikle enginar üretimi ile ön plana çıkıyor. Bölgedeki çiftçiler için enginar, adeta bir baş tacı niteliğinde; o kadar ki, bu değerli sebze "yeşil elmas" olarak anılıyor. Aydın'da, tarlaların yeşil örtüsünü süsleyen enginarlar, üreticilerin en gözde ve karlı ürünlerinden biri haline gelmiş durumda. Tarladan sofraya uzanan yolculuğunda enginarın fiyatı, tarlada 25 TL iken, restoranlarda bir tabağı 350 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:28
Yetiştiren paraya para demiyor: Altın yanında solda sıfır kalır! Tarlada 25 TL, tabakta 350 TL’den satılıyor!

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Aydın, Türkiye'nin enginar ihtiyacının yüzde 42'sini karşılıyor. Hasat zamanı geldi. Tarlada bir enginar 20 TL. Ama lokantalarda bu fiyat 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bir üreticiye göre, enginar artık lüks bir ürün ve fiyatlar biraz yüksek.

Kentte, yaklaşık 6.500 dönüm araziye ekim yapılıyor ve 8.000 ton enginar üretiliyor. Hasat sezonu başladı. Ağustos sonu ve Eylül ortası arasında ekilen enginarlar, Kasım ve Aralık'ta hasat ediliyor. "Sakız enginarı" bu dönemde toplanıyor. "Bayrampaşa enginarı" ise ilkbaharda hasat ediliyor.

Enginar, karaciğer için faydalı bir sebze. Hasat zamanı geldiğinde, enginar bahçelerinde yoğun bir çalışma başlıyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlaya giderek enginarları topluyor ve aracılara teslim ediyor. Tarlada her enginar 20 TL. Aracı sayısı arttıkça, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı da büyüyor.

Tarlada enginarın fiyatı 25 TL. Restoranlarda ise, müşteriye 350 TL'ye kadar sunulabiliyor. Aydın'da enginar üreten Özge Yüksel, bölgenin genç girişimcilerinden biri. O, "Bu yıl sezona biraz erken başladık. Hava geçen seneye göre daha ılık, soğuklar uzun sürmedi. Enginarlarımız iyi tarım sertifikalı ve hormon içermiyor. Şükürler olsun ki sezonumuz iyi gidiyor" diyor.

Enginar Yetiştiriciliği

Enginar, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden biri olarak kabul edilir. Hem lezzeti hem de sağlık açısından birçok faydasıyla bilinen enginar, Türkiye'de de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde popülerdir. Bu rehber, enginar yetiştiriciliği hakkında adım adım bilgi sunarak, kendi enginarlarınızı nasıl yetiştirebileceğinizi anlatmayı amaçlamaktadır.

Toprak Seçimi ve Hazırlığı: Enginar, hafif asidik ila nötr pH aralığına sahip, iyi drene edilmiş topraklarda iyi büyür. Toprağın zengin organik madde içermesi ve su tutma kapasitesi yüksek olmalıdır.

Ekim Zamanı: Enginarın ekim zamanı, iklim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türkiye'de genellikle ilkbahar başlarında (Mart-Nisan) veya sonbaharın erken dönemlerinde (Eylül-Ekim) ekim yapılır.

Fidan Seçimi: Sağlıklı ve kaliteli fidanlar seçmek, başarılı bir enginar yetiştiriciliğinin anahtarlarından biridir. Güçlü kök yapısına sahip, hastalıksız fidanlar tercih edilmelidir.

Enginar Ekimi ve Bakımı

Ekim Derinliği ve Aralığı: Enginar fidanları, yaklaşık 60-80 cm aralıklarla ve 20-30 cm derinliğe ekilmelidir. Bu, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için yeterli alan sağlar.

Sulama: Enginar, düzenli sulamayı sever, ancak toprağın aşırı suyla doymasından kaçınılmalıdır. Bitkilerin su ihtiyacı, hava koşullarına ve toprağın cinsine göre değişiklik gösterebilir.

Gübreleme: Enginar bitkileri, büyüme dönemlerinde yüksek besin ihtiyacına sahiptir. Organik gübreler veya dengeli NPK (Azot, Fosfor, Potasyum) gübreleri düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

Budama ve Bakım: Sağlıklı enginar başakları elde etmek için, bitkilerin düzenli olarak budanması ve hastalık ile zararlılardan korunması gerekir. Solmuş veya hastalıklı yaprakların ve dalların temizlenmesi, bitkinin enerjisini meyvelerine yönlendirmesine yardımcı olur.

Hasat ve Sonrası

Hasat Zamanı: Enginarlar, başakların tam olarak açılmadan hemen önce, henüz kapalıyken hasat edilir. Bu dönem, genellikle ilkbaharda gerçekleşir.

Depolama ve Tüketim: Taze hasat edilen enginarlar, nemli bir bezle sarılarak buzdolabında saklanabilir. Bu şekilde, birkaç gün boyunca tazeliğini koruyabilir.

Enginar Hakkında Sorular ve Cevapları

  • Enginar dona dayanıklı mıdır? Enginar, hafif donlara dayanıklıdır ancak şiddetli kış koşullarında korunması gerekir.
  • Enginar her bölgede yetişir mi? Enginar, özellikle Akdeniz iklimine uygun bir bitkidir ancak uygun bakım ve koşullar sağlandığında çeşitli iklimlerde de yetiştirilebilir.
  • Enginarın sağlığa faydaları nelerdir? Enginar, sindirimi kolaylaştıran, karaciğer sağlığını destekleyen ve antioksidan özelliklere sahip bir sebzedir.

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