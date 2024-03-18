81 şehri aynı anda etkileyecek! Türkiye için yola çıktı girdap gibi geliyor

Türkiye, mevsim normallerine uygun bir hava durumu sergilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde farklı hava olaylarına tanık olacağız. Özellikle güney ve doğu bölgeleri çok bulutlu havanın etkisi altında kalırken, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşüşü bekleniyor. İşte detaylar:
Yurdun Dört Bir Yanında Hava Durumu
Güney ve Doğu Bölgeleri Bulutlu Olacak: Yapılan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Bu bulutluluğun, özellikle Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinde yağışlara yol açması bekleniyor.
Yağışlar Nasıl Olacak?
Güneydoğu kesimlerde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.