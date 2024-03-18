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81 şehri aynı anda etkileyecek! Türkiye için yola çıktı girdap gibi geliyor

Türkiye, yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji yetkilileri, ülkenin birçok bölgesinde hafta boyunca devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Batı bölgelerden başlayarak etkisini gösterecek olan soğuk hava dalgasının, iç kesimlere doğru ilerleyerek diğer bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor. Bu durumun, hafta ortasından itibaren özellikle batı bölgelerde hissedilecek şekilde sıcaklıkların azalmasına neden olması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 10:51 Güncelleme 18 Mart 2024, 10:51
81 şehri aynı anda etkileyecek! Türkiye için yola çıktı girdap gibi geliyor

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Türkiye, mevsim normallerine uygun bir hava durumu sergilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde farklı hava olaylarına tanık olacağız. Özellikle güney ve doğu bölgeleri çok bulutlu havanın etkisi altında kalırken, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşüşü bekleniyor. İşte detaylar:

Yurdun Dört Bir Yanında Hava Durumu
Güney ve Doğu Bölgeleri Bulutlu Olacak: Yapılan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Bu bulutluluğun, özellikle Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinde yağışlara yol açması bekleniyor.

Yağışlar Nasıl Olacak?
Güneydoğu kesimlerde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki 5 Gün Boyunca Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öngörülerine göre, önümüzdeki 5 günlük süreçte, yurdun neredeyse tamamında yağışlı bir hava hakim olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Bu durum, mevsimin bu dönemine özgü bir hava durumu olarak değerlendiriliyor.

Hava Sıcaklıkları ve Beklenen Değişiklikler
Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı öngörülüyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklık değerleri; Ankara'da 6, Samsun'da 9, İstanbul ve Diyarbakır'da 11, İzmir'de 16, Adana'da 17, Antalya'da ise 19 derece civarlarında olması bekleniyor. Bu durum, vatandaşların hava koşullarına göre plan yapmaları için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde çeşitli hava olaylarına şahit olacağı anlaşılıyor. Yağışlı hava, özellikle iç kesimlerde kar yağışına dönüşebilirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde devam edecek. Vatandaşların, özellikle yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve hava durumu tahminlerini takip etmeleri önerilir.

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