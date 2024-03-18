81 şehri aynı anda etkileyecek! Türkiye için yola çıktı girdap gibi geliyor

Önümüzdeki 5 Gün Boyunca Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öngörülerine göre, önümüzdeki 5 günlük süreçte, yurdun neredeyse tamamında yağışlı bir hava hakim olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Bu durum, mevsimin bu dönemine özgü bir hava durumu olarak değerlendiriliyor.

Hava Sıcaklıkları ve Beklenen Değişiklikler

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı öngörülüyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklık değerleri; Ankara'da 6, Samsun'da 9, İstanbul ve Diyarbakır'da 11, İzmir'de 16, Adana'da 17, Antalya'da ise 19 derece civarlarında olması bekleniyor. Bu durum, vatandaşların hava koşullarına göre plan yapmaları için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde çeşitli hava olaylarına şahit olacağı anlaşılıyor. Yağışlı hava, özellikle iç kesimlerde kar yağışına dönüşebilirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde devam edecek. Vatandaşların, özellikle yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve hava durumu tahminlerini takip etmeleri önerilir.