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Türkiye'de kıymeti bilinmiyor! Sivas'ın kara cevheri! Ruslar gördüğü yerde kapışıyor

Türkiye'nin doğal zenginlikleri arasında bulunan ancak maalesef yeterince değerlendirilemeyen bir bitki, Ruslar tarafından ilgi çekici bir şekilde satın alınıyor. Türklerin yüzüne bakmadığı bu bitki, Rusların dikkatini çekerek ülkemizdeki doğal kaynaklara olan ilgilerini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 17:50 Güncelleme 12 Mart 2024, 18:03
Türkiye’de kıymeti bilinmiyor! Sivas’ın kara cevheri! Ruslar gördüğü yerde kapışıyor

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Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen ve sulak alanlarda sıkça rastlanan karamuk bitkisi, sağlık açısından birçok faydaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak ülkemizde vatandaşlar tarafından yeterince bilinmeyen ve değeri anlaşılamayan bu bitki, Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor.

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI

  1. Soğuk algınlığına iyi gelir.
  2. İltihaplanmalara iyi gelir.
  3. Şeker hastalığına şifa olabilir.
  4. Tansiyonu düşürebilir.
  5. Kalp sağlığını korur.
  6. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  7. Enfeksiyonları ve bakterileri yok edebilir.
  8. Kanser hücreleri ile savaşabilir.

KARAMUK BİTKİSİ NEDİR?

Karamuk bitkisi, Karanfilgiller ailesine ait bir bitki türüdür ve ülkemizde genellikle buğday tarlalarında yetişir. Ortalama olarak 30 ila 100 cm boylanabilir ve tohumları zehirli olduğundan dikkatle ele alınmalıdır. Yaprakları almaşık düzeninde olup, tohumları tüylerle kaplıdır. Çiçekleri büyük ve renkli olup, morumsu veya pembemsidir, nadiren beyaz renkte bulunabilir.

KARAMUK BİTKİSİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

ÇAY: Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak tüketilebilir. Bir litre kaynar suya 20 gram karışım eklenip 10-15 dakika demlendikten sonra süzülerek günde 3 defa birer bardak içilebilir.

MEYVE TATLILARI, ŞURUP VE HOŞAF: Karamuk meyveleri taze veya kurutularak tatlı, şurup ve hoşaf yapımında kullanılabilir.

YEMEKLERE EKLENMESİ: Yaprakları, çorba ve bulgur pilavına tat vermek amacıyla ilave edilebilir.

HAŞLAMA: 20 gram karamuk kökü, kabuğu, yaprağı veya meyvesi 2 bardak kaynar suya eklenerek haşlanabilir. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önerilir.

ILIMAN SUDA BEKLETME: Bir tatlı kaşığı kurutulmuş kabuk, bir bardak suya eklenip kaynamaya bırakılır. 10-15 dakika soğuması beklenerek günde 3 kez birer bardak içilmesi öneri

KARMUK NASIL TOPLANIR?

Dikenli bir meyve türü olan karamuk, eldivenlerle toplanmakta ve bu süreç oldukça zahmetli olarak 7 ile 8 saat sürmektedir. Genellikle yaş ve kurutulmuş olarak satılan karamuk, vişne hoşafı ve üzüm hoşafı yapımında da kullanılmaktadır.

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