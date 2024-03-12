Türkiye’de kıymeti bilinmiyor! Sivas’ın kara cevheri! Ruslar gördüğü yerde kapışıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen ve sulak alanlarda sıkça rastlanan karamuk bitkisi, sağlık açısından birçok faydaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak ülkemizde vatandaşlar tarafından yeterince bilinmeyen ve değeri anlaşılamayan bu bitki, Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor.

KARAMUK BİTKİSİ NEDİR?

Karamuk bitkisi, Karanfilgiller ailesine ait bir bitki türüdür ve ülkemizde genellikle buğday tarlalarında yetişir. Ortalama olarak 30 ila 100 cm boylanabilir ve tohumları zehirli olduğundan dikkatle ele alınmalıdır. Yaprakları almaşık düzeninde olup, tohumları tüylerle kaplıdır. Çiçekleri büyük ve renkli olup, morumsu veya pembemsidir, nadiren beyaz renkte bulunabilir.

KARAMUK BİTKİSİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

ÇAY: Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak tüketilebilir. Bir litre kaynar suya 20 gram karışım eklenip 10-15 dakika demlendikten sonra süzülerek günde 3 defa birer bardak içilebilir.

MEYVE TATLILARI, ŞURUP VE HOŞAF: Karamuk meyveleri taze veya kurutularak tatlı, şurup ve hoşaf yapımında kullanılabilir.