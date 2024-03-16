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Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur ne iş yapıyor? Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaç çocukları var?

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'de görüntülendi. İkili, rahat ve neşeli bir şekilde kameralara yansırken, bu durum toplumda büyük infiale sebep oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duruma müdahale etmek amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Öte yandan estetikçi baba Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Peki, Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur ne iş yapıyor? Kaç çocukları var? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:05 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:05
Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur ne iş yapıyor? Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaç çocukları var?

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Son günlerde Türkiye'nin gündemini sarsan olay giderek büyüyor. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un ifadeye çağrılmasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı otomobilin karıştığı kazada Oğuz Murat Aci adlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle trajik bir son yaşanmıştı. Peki, Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur ne iş yapıyor? Kaç çocukları var? İşte merak edilenler...

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Bülent Cihantimur 1970 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Dr. Bülent Cihantimur İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı oldu. 1999 yılında kendi estetik merkezini kurdu.

Bülent Cihantimur yazar Eylem Tok ile evlendi. Çiftin bir erkek çocuğu oldu. Bu evlilik boşanma ile neticelendi.

SAVCILIĞA ÇAĞIRILDI

Türkiye günlerdir İstanbul Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezen Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur tarafından ABD'ye kaçırılmasını konuşuyor.

Kaza sonrası New York'ta görüntülenen canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un neşeli tavırları milyonları rahatsız etti.

İFADESİ BELLİ OLDU

"TEMASA GEÇMİŞ"
Baba Cihantimur sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelip ifade verdi. Cihantimur, vefat eden Oğuz Murat Acı'nın ailesi ile temasa geçtiğini söyledi, " Oğlumu alıp elektrikli aracımla kendime ait kliniğe gitmek için yola çıktık. Ancak aracın şarjı bitti. Timur, Eylem'in olduğu araca geçti. Eylem'e siz kliniğe geçin ben de şoförümüz Adem ile geleceğiz dedim. Olanlar için çok üzgün olduğunu kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum" dedi.

"OĞLUM TÜRKİYE'YE GELMELİ"
Cihantimur, kazazede aile için elinden gelen ne varsa ömrünün sonuna kadar yapacağını oğlunun da Türkiye'ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Cihantimur kazayla ilgili ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade için ABD'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı
Öte yandan estetikçi baba Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu.

Peki ABD ne zaman iade edecek? Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı, avukat Prof. Dr. Selami Kuran açıklamada kaçak şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet" annesininse "suç- suçluyu kayırma" suçlaması ile yargılanacağını söyledi.

İKİ SUÇ DA ADİ
Kuran "Türkiye- ABD arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma var. Bu anlaşma uyarınca özellikle de soruşturma adi suçlarla alakalı ise Türkiye'nin gerekli belgeleri sunması halinde ABD'nin zanlıları iade etmesi gerekmekte. Takip ettiğim kadarı ile Türkiye Adalet Bakanlığı zaten başsavcılığın açtığı soruşturmaya yansıyan; olayın nasıl ve nerede olduğu, olay sonrasında yaşanılanlar, cep telefonlarının olay yerinden kaybolması gibi, görgü tanıkları, yaralılar ile kaçışa yardım ve yataklık edenlerin ifadeleri dahil- toplanan tüm delil, bilgi ve belgeleri gerekli kurumlara iletti ve sanıklar hakkında iade talep etti. Şimdi ABD Adalet Bakanlığı bu başvuruyu inceleyecek ve sanıkların iade edilip, edilmeyeceğine karar verecek. ABD, özellikle siyasi suçlarda kendi vatandaşını iade etme eğilimi içinde değil. Böyle bir zorunluluğu yok! FETÖ davalarında benzerini yaşadık. Türkiye kapsamlı dosyalar hazırlamasına rağmen ABD süreci işletmemişti. Ancak firari anne oğlun soruşturması adi suçlardan. Dolayısıyla yürürlükte olan anlaşma gereği ABD'nin her ikisini de iade etmesi lazım. Hem de acilen" ifadelerini kullandı.

ANNE DE YARGILANACAK
Annenin de yargılanacağını söyleyen Kuran, "Şunu da not düşelim. Her ne kadar TCK, 'Suçun alt- üstsoy, eş, kardeş yani birinci derece aile tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunmaz' dese de bu, annenin iade edilmesi halinde yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Doğrudan cezasızlık diye bir uygulama yok kanunumuzda" şeklinde konuştu.

'YA İADE ET YA DA YARGILA' DEVREDE
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise uluslararası hukukta suçluların iadesine yönelik genel tavır ve ilkenin "vatandaşın geri verilmezliği" olduğunu söylüyor.

Türkiye ile ABD arasında 1980'de Kenan Evren'in imzasıyla yürürlüğe giren "suçluların iadesi" anlaşmasına dikkat çeken Gözügüzelli, "Sözleşmenin 4. maddesine göre ABD'nin de Türkiye'nin de kendi vatandaşını iade etme zorunluluğu yok! Ancak bu maddenin eki var: 'ABD'nin yürütme makamı kendi isteğine göre ve uygun gördüğü takdirde, kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkilidir.' Yani bu demek ki ABD, belgeleri inceleyecek, bir nevi mahkeme yapacak, ondan sonra iadeye yönelik kararını verecek. ABD genellikle siyasi suçlarda suçluyu iade yoluna gitmiyor, oysa burada adi suç söz konusu. Yine de diyelim ki ABD, şüphelinin savunmasını haklı, Türkiye'nin sunduğu belgeleri yetersiz buldu ve 'vatandaşımı iade etmiyorum' dedi. O zaman 'Ya iade et ya yargıla' maddesi devreye girecek ve ABD şüpheliyi iade etmiyorsa kendisi yargılamak zorunda. ABD'de de olsalar mahkeme önünde hesap verecekler" dedi.

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