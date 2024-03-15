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T.C. Kimlik Numaranız Sizi Sizden İyi Tanıyor! 11 Haneli Her Bir Rakamın Ardındaki Gizem Çözüldü

2016 yılında Türkiye'nin güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerine çağ atlattığı bir dönüm noktası yaşandı. Vatandaşlar için yeni nesil çipli kimlik kartlarının hayata geçirilmesi sadece temel kimlik bilgilerini değil, aynı zamanda kişisel ve biyometrik verileri de içeren bir güvenlik çözümü olarak ön plana çıktı. Bu kartlar günlük yaşamda önemli kolaylıklar sağlamanın yanı sıra üst düzey bir güvenlik sunuyor.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 13:31 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:31
T.C. Kimlik Numaranız Sizi Sizden İyi Tanıyor! 11 Haneli Her Bir Rakamın Ardındaki Gizem Çözüldü

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Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC Kimlik Numarası) kişisel bilgilerin bir anahtarı olarak hizmet ediyor. Bu numara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile oluşturulan, kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri içeriyor. Ancak numaranın en ilgi çekici yönü, içerdiği matematiksel ve güvenlik özellikleri!

O SIR ORTAYA ÇIKTI

T.C. Kimlik Numarası 11 rakamdan oluşan özel bir dizilime sahip. Özellikle T.C. Kimlik Numarasının 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 7 katının ve 2, 4, 6 ve 8. rakamlarının toplamının 9 katının birleşimiyle 10. rakamın belirlenmesi numaranın belli bir mantıksal yapıya sahip olduğunu gösterir.

Bu yapı kimlik numarasının rastgele bir dizi rakam olmadığını, aynı zamanda bir doğrulama mekanizması içerdiğini kanıtlar. Ayrıca, 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 8 katının birler basamağı ile belirlenen 11. rakam, bu doğrulama sistemine ek bir güvenlik katmanı ekler.

T.C. Kimlik Kartları üzerindeki yonga, vatandaşın nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Kartın tasarımı, ön ve arka yüzünde yer alan bilgilerle hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunar.

Yeni T.C. Kimlik Kartları modern malzemeler kullanılarak üretilmiş ve en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip. Taklit edilmesi mümkün olmayan özelliklere sahip olan bu kartlar herhangi bir tahribat ya da tahrifat durumunda kolaylıkla tespit edilebilir.

Kart üzerindeki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmakta, kartın ön ve arka yüzündeki bilgiler ise hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunmaktadır.

T.C. Kimlik Kartları kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetler sırasında kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor.

Bu özellik vatandaşların çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlıyor. Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran bu kartlar, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile koruyarak kişisel verilerin güvenliğini üst düzeye çıkarıyor.

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