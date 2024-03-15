T.C. Kimlik Numaranız Sizi Sizden İyi Tanıyor! 11 Haneli Her Bir Rakamın Ardındaki Gizem Çözüldü

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC Kimlik Numarası) kişisel bilgilerin bir anahtarı olarak hizmet ediyor. Bu numara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile oluşturulan, kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri içeriyor. Ancak numaranın en ilgi çekici yönü, içerdiği matematiksel ve güvenlik özellikleri!
O SIR ORTAYA ÇIKTI
T.C. Kimlik Numarası 11 rakamdan oluşan özel bir dizilime sahip. Özellikle T.C. Kimlik Numarasının 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 7 katının ve 2, 4, 6 ve 8. rakamlarının toplamının 9 katının birleşimiyle 10. rakamın belirlenmesi numaranın belli bir mantıksal yapıya sahip olduğunu gösterir.
Bu yapı kimlik numarasının rastgele bir dizi rakam olmadığını, aynı zamanda bir doğrulama mekanizması içerdiğini kanıtlar. Ayrıca, 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 8 katının birler basamağı ile belirlenen 11. rakam, bu doğrulama sistemine ek bir güvenlik katmanı ekler.