T.C. Kimlik Numaranız Sizi Sizden İyi Tanıyor! 11 Haneli Her Bir Rakamın Ardındaki Gizem Çözüldü

T.C. Kimlik Kartları üzerindeki yonga, vatandaşın nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Kartın tasarımı, ön ve arka yüzünde yer alan bilgilerle hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunar.

Yeni T.C. Kimlik Kartları modern malzemeler kullanılarak üretilmiş ve en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip. Taklit edilmesi mümkün olmayan özelliklere sahip olan bu kartlar herhangi bir tahribat ya da tahrifat durumunda kolaylıkla tespit edilebilir.

Kart üzerindeki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmakta, kartın ön ve arka yüzündeki bilgiler ise hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunmaktadır.

T.C. Kimlik Kartları kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetler sırasında kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor.

Bu özellik vatandaşların çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlıyor. Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran bu kartlar, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile koruyarak kişisel verilerin güvenliğini üst düzeye çıkarıyor.