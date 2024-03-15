SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

37 Yıl Sonra Bir İlk! ATM'lerde Kartların Yerine Geçecek Sistem Geliyor

Teknolojinin baş döndürücü hızı finans dünyasını da kökten değiştiriyor. Dijital paraların piyasaya sürülmesiyle başlayan devrim, alışverişten ödeme sistemlerine yatırım araçlarından güvenliğe kadar her alanda yeniliklere yol açıyor. Uzmanlar bu dönüşümün sadece bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha da büyük değişimlerin bizi beklediğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 11:31 Güncelleme 15 Mart 2024, 11:31
37 Yıl Sonra Bir İlk! ATM’lerde Kartların Yerine Geçecek Sistem Geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dijital paraların ve kredi kartlarının hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi günlük rutinlerimizi de dönüştürüyor. Artık nakit paranın önemi azalırken dijital ödeme yöntemleri ön plana çıkıyor. Bu durum kredi ve banka kartlarının geleceği hakkında da soru işaretleri yaratıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırım anlayışımız da değişiyor. Altın, dolar ve gayrimenkul gibi geleneksel yatırım araçlarına olan ilgi azalırken, dijital paralar ve kripto para birimleri yatırımcıların yeni gözdesi haline geliyor.

Uzmanlar bu değişimin kredi ve banka kartlarının kullanımının sona ermesine yol açabileceğini öngörüyor.

Test aşamaları başarıyla tamamlanan ve yatırıma hazır hale gelen yeni dijital ödeme sistemleri teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracak faydalarını öne çıkarıyor.

Ancak bu dönüşümün getirdiği bazı endişeler de var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok mesleğin ortadan kalkacağı ve işsizliğin artacağı düşünülüyor. Bu nedenle, bu dönüşümün hem fırsatları hem de zorlukları dikkatlice değerlendirilmeli.

Bilindiği üzere Türkiye'de ilk ATM 25 Aralık 1987 tarihinde Ankara'da hizmete sunulmuştu. O günden bu yana geçen 37 yıl içinde ATM'ler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Teknolojinin hızla gelişmesi, finans dünyasını da dönüştürmeye devam ediyor. Dijital paraların ve yeni ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, kredi ve banka kartlarının geleceğini tehdit ediyor. Bu dönüşümün hem fırsatları hem de zorlukları var. Gelecekte bizi neler beklediğini zaman gösterecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alınacak
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı
Türk Telekom
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti
2024 Gaziantep Aile Yılı
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
SON DAKİKA