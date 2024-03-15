37 Yıl Sonra Bir İlk! ATM’lerde Kartların Yerine Geçecek Sistem Geliyor

Test aşamaları başarıyla tamamlanan ve yatırıma hazır hale gelen yeni dijital ödeme sistemleri teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracak faydalarını öne çıkarıyor.

Ancak bu dönüşümün getirdiği bazı endişeler de var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok mesleğin ortadan kalkacağı ve işsizliğin artacağı düşünülüyor. Bu nedenle, bu dönüşümün hem fırsatları hem de zorlukları dikkatlice değerlendirilmeli.

Bilindiği üzere Türkiye'de ilk ATM 25 Aralık 1987 tarihinde Ankara'da hizmete sunulmuştu. O günden bu yana geçen 37 yıl içinde ATM'ler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Teknolojinin hızla gelişmesi, finans dünyasını da dönüştürmeye devam ediyor. Dijital paraların ve yeni ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, kredi ve banka kartlarının geleceğini tehdit ediyor. Bu dönüşümün hem fırsatları hem de zorlukları var. Gelecekte bizi neler beklediğini zaman gösterecek.