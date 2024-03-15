Yılan değil canavar! Sabah uyanır uyanmaz gördüğü manzara dehşete uğrattı! 500 parçaya ayrılacaktı

39 yaşındaki Tony ve eşi, gece uyurken sıcak havadan dolayı çadırın sadece sinekliklerini kapattılar.

Ancak çadırın ağzı açık kaldı ve dev yılan içeri girdi. Tony, sabah uyandığında kafasında bir ağrı hissetti. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve Tony apar topar hastaneye kaldırıldı. Kafasındaki yara temizlendikten sonra tedavi altına alındı.