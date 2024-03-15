Torba yasada son gelişmeler tek tek sıralandı: Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge...

1 Bakan Işıkhan, Bağkur'lular için prim gün sayısının düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının, 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu önemli adım, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara erken emeklilik yolunu açmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların erken emeklilik hayallerini güçlendiriyor. Prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi konusundaki çalışmalar devam ederken, bu değişikliğin yasalaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Bu düzenleme, hem sosyal güvenlik sisteminin daha adil bir yapıya kavuşmasını sağlayacak hem de esnaf ve Bağ-Kurluların emeklilik haklarında önemli bir iyileştirme oluşturacak.