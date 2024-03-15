Torba yasada son gelişmeler tek tek sıralandı: Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların erken emeklilik hayali yeni bir boyut kazandı. Uzun süredir gündemde olan Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi, binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme ile birlikte esnaf ve Bağ-Kurluların 5 yıl erken emeklilik imkanına kavuşması bekleniyor. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!
Bakan Işıkhan, Bağkur'lular için prim gün sayısının düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının, 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu önemli adım, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara erken emeklilik yolunu açmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların erken emeklilik hayallerini güçlendiriyor. Prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi konusundaki çalışmalar devam ederken, bu değişikliğin yasalaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Bu düzenleme, hem sosyal güvenlik sisteminin daha adil bir yapıya kavuşmasını sağlayacak hem de esnaf ve Bağ-Kurluların emeklilik haklarında önemli bir iyileştirme oluşturacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelen ve kamuoyunun merakla takip ettiği torba yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu yasa ile emeklilerden ev kadınlarına, devlet memurlarından Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi etkileyen değişiklikler öngörülüyor.