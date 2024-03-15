Şişe kapaklarındaki yuvarlak halka bakın ne işe yarıyor

Pet şişelerin kapağının altında yer alan diskler, basit bir görünüme sahip olmalarına rağmen aslında içeceklerin güvenliği ve tazeliği için hayati öneme sahip bir işleve sahiptir. Genel kanının aksine, bu disklerin varlığı, içeceğin dökülmesini önlemek veya kapağın zor açılmasını sağlamak için değildir. Asıl amacı, şişe içerisindeki basıncı yönetmek ve içeriğin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamaktır.