Yurtdışında Türkiye denince akla gelen 5 yemek! Yemeyen bin pişman

BAKLAVA Türkiye'nin tatlıları arasında özel bir yere sahip olan baklava, Antep fıstığıyla öne çıkan lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Gaziantep'in simgesi haline gelen Antep fıstıklı baklava, Türk mutfağının gurur kaynaklarından biri.

PİDE Ramazan sofralarının olmazsa olmazı olan pide, Türkiye'de ve Osmanlı coğrafyasının pek çok bölgesinde sevilerek tüketiliyor. Yumuşak hamuru ve zengin iç harcıyla pide, herkesin favorisi haline gelmiş durumda.

DÖNER Döner, içyağı ve özenle hazırlanan baharatlarla harmanlanmış etin şişe geçirilip uzun bir pişirme sürecinin ardından sunulmasıyla hazırlanıyor. Ekmek arası döner olarak da bilinen bu lezzet, Türk fast food kültürünün en önemli örneklerinden biri olarak dünyada da sevilerek tüketiliyor.