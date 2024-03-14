Son dakika: Mecidiyeköy metro durağında kan donduran olay: Hayatını kaybetti

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu. Duraklarda yoğunluk oluştu.

Olay Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara atladı. Gence çarpan tren bir anda dururken, metro seferleri ise çift yönlü aksadı.