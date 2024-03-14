Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında vatandaşlar isyan etti: Defalarca yazdık!

Bölgede yaşanan ihmal sonucunda Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti. Daha önce de defalarca can pazarının yaşanan üstgeçitte kazanın hemen ertesi gününde de (12 Mart) peş peşe iki TIR sıkıştı.

Üstgeçidin girişinde biri sağda, biri solda ve bir tane de üstgeçide asılı halde 4 metre uyarı levhası var.

Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üstgeçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı. Vatandaşlar tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER:

Kübra Güner: "Yazıklar olsun. Defalarca meydana gelen bir olay. Çözüm bulsaydınız 4 masum insan gitmeyecekti. İstanbul'un göbeğinde inanılmaz bir olay. İhmali olan herkese yazıklar olsun."

Osman Furkan Çuhacı: "Bu burada kaçıncı kaza. Yetmedi mi bu kadar kaza? 4 can gittikten sonra mı önlem alınacak?

Nurdan Erdiş Başbay: "Bu üstgeçidin girişinde yeterince uyarı levhası yok. Çok üzücü ihmal var. Gereği yapılmalı." Burcu Sargın: "Her hafta bir, iki TIR sıkışıyor bu köprünün altında. Önlem alınması için ne yapılması gerekiyor?"

Emir Sarp: "Doğma büyüme Yeşilköylüyüm. Bin defa yazdık ettik. Allah rahmet eylesin."