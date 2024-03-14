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Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında vatandaşlar isyan etti: Defalarca yazdık!

Pazartesi akşamı bir otomobilin üzerine TIR dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ölüm geçidine tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, ‘Defalarca yazdık. Önlem alınmadı’ sözleriyle isyan etti.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:02
Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında vatandaşlar isyan etti: Defalarca yazdık!

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İstanbul Bakırköy'de 11 Mart Pazartesi akşamı iftara giden Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi üstgeçide takılarak otomobilin üzerine devrildi.

Bölgede yaşanan ihmal sonucunda Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti. Daha önce de defalarca can pazarının yaşanan üstgeçitte kazanın hemen ertesi gününde de (12 Mart) peş peşe iki TIR sıkıştı.

Üstgeçidin girişinde biri sağda, biri solda ve bir tane de üstgeçide asılı halde 4 metre uyarı levhası var.Üstgeçidin girişinde biri sağda, biri solda ve bir tane de üstgeçide asılı halde 4 metre uyarı levhası var.

Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üstgeçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı. Vatandaşlar tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER:
Kübra Güner: "Yazıklar olsun. Defalarca meydana gelen bir olay. Çözüm bulsaydınız 4 masum insan gitmeyecekti. İstanbul'un göbeğinde inanılmaz bir olay. İhmali olan herkese yazıklar olsun."

Osman Furkan Çuhacı: "Bu burada kaçıncı kaza. Yetmedi mi bu kadar kaza? 4 can gittikten sonra mı önlem alınacak?

Nurdan Erdiş Başbay: "Bu üstgeçidin girişinde yeterince uyarı levhası yok. Çok üzücü ihmal var. Gereği yapılmalı." Burcu Sargın: "Her hafta bir, iki TIR sıkışıyor bu köprünün altında. Önlem alınması için ne yapılması gerekiyor?"

Emir Sarp: "Doğma büyüme Yeşilköylüyüm. Bin defa yazdık ettik. Allah rahmet eylesin."

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI
Öte yandan tutuklanan tır şoförü Mehmet F'nin adliyede verdiği ifadeye ulaşıldı. Mehmet F., yolun yükseltilmiş olabileceğini söyleyerek, "Zeytinburnu'nda araca konteyner yükledim. Ambarlı limanına doğru yola çıktım. Havuzlu kavşağa gelmeden 200 metre kala üstgeçitten geçecektim ancak konteyner köprüye takıldı. Köprünün altında asfaltlama çalışması veya yama çalışması yapılırken yolun seviyesi yükseltilmiş olabilir. Yaşanan olay sebebiyle üzgünüm. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

TIR Şoförü Abdulkadir ÇolakTIR Şoförü Abdulkadir Çolak

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren 4 kişilik Aytekin ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (45) ile Merve Aytekin'in (17) cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'na, Güler Rukiye Aytekin'in (70) cenazesi ise Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. Recep Aytekin'in ağabeyi Mehmet Aytekin taziyeleri kabul ederken kazada başka araçta oldukları için hayatta kalan Yusuf ve Salih Aytekin kardeşler anne, baba ve kardeşlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Yusuf ve Salih Aytekin kardeşleri diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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