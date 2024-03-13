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Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınacak

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 00:55 Güncelleme 14 Mart 2024, 00:55
Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınacak

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Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.



Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

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