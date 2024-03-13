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Esenyurt’ta "komisyon" kavgası: Market karıştı

Esenyurt’ta aldığı sigaranın ödemesini kartla yapan adam fişine bakarak 1.5 TL komisyon çekildiğini görünce ortalık karıştı. Yaşanan tartışma ve kavga anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:41 Güncelleme 13 Mart 2024, 12:02
Esenyurt’ta komisyon kavgası: Market karıştı

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İstanbul Esenyurt'ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı.

Komisyon kavgası!

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

1.5 TL KOMİSYON
Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.'ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı. Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu.

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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