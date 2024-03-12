4-5 diş bile yeterli! Evinizde sarımsak varsa deneyin! Daha önce yapmadığınıza pişman olacaksınız

Sarımsak, mutfakta sıkça kullanılan lezzetli ve sağlıklı bir besindir. İçerdiği güçlü vitaminler ve mineraller sayesinde birçok sağlık sorununa çare olabilir. İşte sarımsak turşu su tarifi...

Yapılışı

Sarımsakları soyun ve temizleyin, büyükse ortadan kesin.

Bir tencerede suyu, elma sirkesini, tuzu ve şekeri karıştırın ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Sarımsakları kavanoza dökün ve sirkeli karışımı ekleyin.

İsteğe bağlı olarak defne yaprağı ve karabiber tanelerini ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında birkaç gün bekletin.