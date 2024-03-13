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İFTARA NE KADAR KALDI 2024? İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli iftara kaç saat kaldı? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi yayımlandı ve vatandaşlar, akşam ezanını bekleyerek güzel sofralarını kurmaya hazırlanıyorlar. Peki, iftara kaç saat kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara iftara ne kadar kaldı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 17:25 Güncelleme 13 Mart 2024, 17:25
İFTARA NE KADAR KALDI 2024? İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli iftara kaç saat kaldı? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

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Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, milyonlarca Müslüman vatandaş, oruç tutmanın manevi atmosferi içerisinde iftar saatlerini merakla beklemeye başladı. Ülkemizin dört bir yanında, iftar ve sahur vakitlerinin illere göre değişiklik göstermesi, vatandaşların "İftara ne kadar kaldı?" sorusunu sıkça gündeme getirmesine neden oldu.

İFTARA NE KADAR KALDI 2024?

Diyanet tarafından tüm illerin günlük iftar ve sahur vakitleri paylaşıldı.

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Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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