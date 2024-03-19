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CHP'deki para sayma skandalında yeni perde | İBB'deki kafa koparan ve yüzde 7'cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart

Son dakika haberleri... Türkiye günlerdir CHP'deki para sayma görüntülerini konuşuyor. Olayın başrolündeki isimler tek tek ifade vermeye giderken tüm oklar Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor. İBB’deki para trafiği ve dağıtılan ihalelerin başındaki isimlerin kafa koparan Fatih' ve yüzde 7'ci Ertan olarak bilindiğini söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Görünen o ki, tam bir "temiz eller" sürecine ihtiyaç var. Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar…” dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:44 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:49
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart

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CHP'deki para sayma skandalı her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Söz konusu skandal ile ilgili akla ziyan bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

OKLAR İMAMOĞLU'NU GÖSTERİYOR
Olayda bahsi geçen binayı satan Avukat Gökhan Taştapan ise Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" ifadelerini kullandı.

FATİH KELEŞFATİH KELEŞ

"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"
Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun belediye içerisinde paralel bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının başında para sayma skandalında adı geçen Fatih Keleş'in de olduğunu söyledi.

ERTAN YILDIZERTAN YILDIZ

KAFA KOPARAN VE YÜZDE 7'Cİ
Övür'e göre paralel yapının bir diğer ismi ise Ertan Yıldız. İmamoğlu tarafından İBB iştirakleri ihale sorumlusu danışmanı yapılan Ertan Yıldız'ın daha önce 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini İmamoğlu ve kendisiyle ilişkili aynı adreste kurulmuş paravan şirkete aktardığı ortaya çıkmıştı.

Övür Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın iş dünyasında "Kafa koparan" ve "Yüzde 7'ci" olarak nam saldığını söyledi.

BAKİ AYDÖNERBAKİ AYDÖNER

Muhittin Böcek ve İmamoğlu arasındaki para trafiğini yöneten Baki Aydöner'e de dikkat çeken Övür, "Görünen o ki, tam bir "temiz eller" sürecine ihtiyaç var. Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar…" dedi.

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısı:

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının "çantalarla" yakalanması, son 5 yıla damgasını vuran parasal ilişkilerin ne boyutlara vardığını göstermeye yetti. Aslında daha işin başındayken, 2020 yılında İmamoğlu'nun belediyede "paralel" bir yapı oluşturduğunu yazmış, bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'dan söz etmiştim. İstanbullu işadamları, bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale verilecekse adres bu iki isimdi.

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İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini "Kafa Koparan", diğerini de "Yüzde 7'ci" olarak biliyordu. Komisyon anlamına mı geliyor bilmiyorum ama böyle deniyordu.
Son 5 yılda İBB'yi "paralel" bir biçimde yöneten bu ekip, sadece şehirden ve devletten gelen yasal paraları çarçur etmekle yetinmedi, kayıtdışı çok daha büyük bir para kaynağı yarattı ve kullandı. İşte bu para gücüyle CHP ve İyi Parti'ye yönelik operasyon yapıldı ve genel siyaseti "yönetme" gücü elde edildi.
Kurultay sürecinde kurulan oyunu geç fark eden CHP'liler boşuna feryat etmedi. Açılan döviz bürolarından gönderilen paralarla delegelerin nasıl satın alındığına kadar onlarca şey söylendi. Özellikle CHP'li Erkan Çakır yer ve isim vererek açıklama yaptı.
Hâlâ cevabı aranan çok sayıda soru var.

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Mesela israfı bitirdiğinden söz eden İmamoğlu'nun, CHP Parti Meclisi üyelerinden kaçına maaş ödediği veya ödettiği ya da kaç PM üyesine araba tahsis edildiği (kiralanmış da olabilir) merak ediliyor.
Şu basit sorunun cevabı da merak ediliyor: CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı hangi belediyeden maaş alıyor?
Görünen o ki, tam bir "temiz eller" sürecine ihtiyaç var.

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Bu yüzden birkaç gündür adı "çantacılar"a çıkan Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve milletvekili koruma zırhına sahip olduğu için parayı üstlenen Turan Taşkın Özer'in mal varlıkları açıklanmalı ve paranın izi sürülmeli diye yazıyorum. Şu sıralarda bu isimlere paralel bir isim daha konuşuluyor: Baki Aydöner... CHP'liler özellikle Aydöner'in para hareketlerine dikkat çekiyor.
Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar...

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