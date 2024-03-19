Sarstın yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|19-03-2024 07:43:28
|39.6539
|28.7506
|7.02
|ML
|3.8
|Dursunbey (Balıkesir)
|623226
|19-03-2024 05:20:15
|37.815
|36.6008
|6.96
|ML
|1.2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|623225
|19-03-2024 04:56:22
|40.4572
|33.5075
|7.06
|ML
|1.3
|Eldivan (Çankırı)
|623222
|19-03-2024 04:52:50
|38.32
|38.1297
|6.9
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|623224
|19-03-2024 04:46:34
|38.2378
|38.0794
|6.97
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|623223
|19-03-2024 04:20:00
|38.0736
|37.3014
|6.99
|ML
|1.6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|623221
|19-03-2024 04:15:12
|38.1039
|37.2578
|6.82
|ML
|2.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|623220
|19-03-2024 04:03:13
|38.9381
|27.9347
|6.9
|ML
|1.6
|Akhisar (Manisa)
|623219
|19-03-2024 03:51:33
|38.8961
|27.9744
|7.29
|ML
|2.3
|Akhisar (Manisa)
|623218
|19-03-2024 03:36:55
|40.7736
|31.5622
|7
|ML
|1.3
|Merkez (Bolu)
|623217
|19-03-2024 03:34:14
|40.8544
|28.7169
|10.27
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [13.51 km] Avcılar (İstanbul)
|623216
|19-03-2024 03:29:14
|38.1939
|38.5936
|6.98
|ML
|1.0
|Battalgazi (Malatya)
|623215
|19-03-2024 02:15:28
|38.3672
|37.4733
|6.97
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|623214
|19-03-2024 01:47:11
|37.8983
|36.4544
|7.27
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|623213