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Son dakika: Balıkesir'de deprem! Dursunbey 3.8 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 7.02 km derinliğinde olduğunu duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 08:02 Güncelleme 19 Mart 2024, 08:40
Son dakika: Balıkesir’de deprem! Dursunbey 3.8 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43'te 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarstın yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği noktaDepremin meydana geldiği nokta


İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Dursunbey (Balıkesir)

Tarih:2024-03-19



Saat:07:43:28 TSİ

Enlem:39.65389 N

Boylam:28.75056 E

Derinlik:7.02 km



SON DEPREMLER LİSTESİ

19-03-2024 07:43:28 39.6539 28.7506 7.02 ML 3.8 Dursunbey (Balıkesir) 623226
19-03-2024 05:20:15 37.815 36.6008 6.96 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 623225
19-03-2024 04:56:22 40.4572 33.5075 7.06 ML 1.3 Eldivan (Çankırı) 623222
19-03-2024 04:52:50 38.32 38.1297 6.9 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 623224
19-03-2024 04:46:34 38.2378 38.0794 6.97 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 623223
19-03-2024 04:20:00 38.0736 37.3014 6.99 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 623221
19-03-2024 04:15:12 38.1039 37.2578 6.82 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 623220
19-03-2024 04:03:13 38.9381 27.9347 6.9 ML 1.6 Akhisar (Manisa) 623219
19-03-2024 03:51:33 38.8961 27.9744 7.29 ML 2.3 Akhisar (Manisa) 623218
19-03-2024 03:36:55 40.7736 31.5622 7 ML 1.3 Merkez (Bolu) 623217
19-03-2024 03:34:14 40.8544 28.7169 10.27 ML 1.3 Marmara Denizi - [13.51 km] Avcılar (İstanbul) 623216
19-03-2024 03:29:14 38.1939 38.5936 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 623215
19-03-2024 02:15:28 38.3672 37.4733 6.97 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 623214
19-03-2024 01:47:11 37.8983 36.4544 7.27 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 623213

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