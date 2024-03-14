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İETT otobüsünün içi karıştı! Şoför kalbinden bıçaklandı: Saldırgan tutuklandı | O ANLAR KAMERADA

Başakşehir’de trafikte tartıştıkları İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı darbedip bıçaklayan M.Y.Ö., adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası A.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:08 Güncelleme 14 Mart 2024, 19:15
İETT otobüsünün içi karıştı! Şoför kalbinden bıçaklandı: Saldırgan tutuklandı | O ANLAR KAMERADA

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. 'Kayaşehir-Yenibosna Metro' hattında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı.



Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü, yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı.

İETT şoförü kalbinden bıçaklandı


Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganları otobüsün dışına çıkardı. Saldırganlardan M.Y.Ö. tekrar otobüsün içine girerek Kanık'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kanık hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından A.Ö. ve Kanık'ı bıçaklayan oğlu M.Y.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan M.Y.Ö. tutuklanırken baba A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüs şoförünü 'kalbinden' bıçaklayan şüpheli tutuklandı!



O ANLAR KAMERADA
Öte yandan saldırı anları otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

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