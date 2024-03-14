İETT otobüsünün içi karıştı! Şoför kalbinden bıçaklandı: Saldırgan tutuklandı | O ANLAR KAMERADA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. 'Kayaşehir- Yenibosna Metro' hattında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı.





Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü, yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı.





Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganları otobüsün dışına çıkardı. Saldırganlardan M.Y.Ö. tekrar otobüsün içine girerek Kanık'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.