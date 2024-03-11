850 yıl evvelden Ramazan REÇETESİ! 16 saat TOK TUTAN BESİNLER! İbn-i Sina’nın muhteşem önerisi 29 gün rahatlık verecek

Kuru Yemişler: 🥜 Badem, ceviz gibi kuru yemişler, sağlıklı yağ ve lif içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza katkı sağlar.

Avakado: 🥑 Doymamış yağ ve potasyum içeriğiyle tok tutucu bir meyvedir.

Süt, Yoğurt, Kefir: 🥛 Protein, kalsiyum ve D vitamini içerikleriyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

İBN-İ SİNA'NIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN 🌿 Demirhindi

Kayısı Kompostosu

Armut

Bu besinler, susuzluğu önlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. MİDE AĞRISINA İYİ GELEN BESİNLER 🍏 İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında mide ağrılarına iyi gelenler de bulunuyor. C vitamini, E ve B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve lif bakımından zengin besinler, mide sağlığını destekleyebilir.

CANAN KARATAY'IN SAHUR İÇİN ÖNERDİĞİ YİYECEKLER 🥦 Yumurta 🍳

Beyaz Peynir 🧀

Zeytin (salamura) 🫒

Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı (pırasa, havuç, kereviz, lahana için) 🍶

Fındık, Fıstık ya da Ceviz 🥜