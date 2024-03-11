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850 yıl evvelden Ramazan REÇETESİ! 16 saat TOK TUTAN BESİNLER! İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi 29 gün rahatlık verecek

İslam dünyasının önemli filozoflarından İbn-i Sina'nın, oruç tutacaklara yönelik 850 yıllık reçetesi, Ramazan ayını daha rahat geçirmek isteyenler için önemli bir kaynak haline geldi. İbn-i Sina'nın oruç için verdiği tavsiyeler, modern araştırmalar tarafından da desteklenerek, sağlıklı bir oruç deneyimi için kılavuz niteliğinde.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 21:00 Güncelleme 11 Mart 2024, 21:00
850 yıl evvelden Ramazan REÇETESİ! 16 saat TOK TUTAN BESİNLER! İbn-i Sina’nın muhteşem önerisi 29 gün rahatlık verecek

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacakların nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda yapılan araştırmalar, İbn-i Sina'nın öğretileri üzerinde odaklanıyor. İşte, İbn-i Sina'nın 29 gün boyunca açlık ve susuzluk hissetmemenizi sağlayacak önerileri...

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ 🍹

Serinletici ve besleyici özelliklere sahip demirhindi şerbeti, oruç tutarken susuzluğu gidermek için ideal bir içecektir. İçeriğinde bulunan demirhindi meyvesi, açlık hissini azaltabilir.

10-15 SAAT TOK TUTAN BESİNLER 🥗

Lor Peyniri: 🧀 Protein deposu ve neredeyse tuzsuz olmasıyla tok kalmanıza yardımcı olabilir.
Yulaf Ezmesi: 🌾 Yüksek posa içeriği ile sindirimi uzun süreli tutar.
Yumurta: 🍳 Kaliteli protein kaynağı olarak tokluk hissini artırabilir.

Kuru Yemişler: 🥜 Badem, ceviz gibi kuru yemişler, sağlıklı yağ ve lif içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza katkı sağlar.
Avakado: 🥑 Doymamış yağ ve potasyum içeriğiyle tok tutucu bir meyvedir.
Süt, Yoğurt, Kefir: 🥛 Protein, kalsiyum ve D vitamini içerikleriyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

İBN-İ SİNA'NIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN 🌿

Demirhindi
Kayısı Kompostosu
Armut
Bu besinler, susuzluğu önlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir.

MİDE AĞRISINA İYİ GELEN BESİNLER 🍏

İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında mide ağrılarına iyi gelenler de bulunuyor. C vitamini, E ve B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve lif bakımından zengin besinler, mide sağlığını destekleyebilir.

CANAN KARATAY'IN SAHUR İÇİN ÖNERDİĞİ YİYECEKLER 🥦

Yumurta 🍳
Beyaz Peynir 🧀
Zeytin (salamura) 🫒
Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı (pırasa, havuç, kereviz, lahana için) 🍶
Fındık, Fıstık ya da Ceviz 🥜

Kayısı, İncir Kurusu (komposto da olabilir) 🍑🍇
Kemik Suyu (hazır olmayan çorba için) 🍲
Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut gibi Bakliyatlar 🍲
Sebzeli Börek (ince yufkalı) 🥧
Evde Yapılmış Lahana Turşusu 🍆
Ev Yoğurdu (taze sütle yapılmış) 🥛

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