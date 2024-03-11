850 yıl evvelden Ramazan REÇETESİ! 16 saat TOK TUTAN BESİNLER! İbn-i Sina’nın muhteşem önerisi 29 gün rahatlık verecek

Kuru Yemişler: 🥜 Badem, ceviz gibi kuru yemişler, sağlıklı yağ ve lif içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza katkı sağlar.
Avakado: 🥑 Doymamış yağ ve potasyum içeriğiyle tok tutucu bir meyvedir.
Süt, Yoğurt, Kefir: 🥛 Protein, kalsiyum ve D vitamini içerikleriyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.
İBN-İ SİNA'NIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN 🌿
Demirhindi
Kayısı Kompostosu
Armut
Bu besinler, susuzluğu önlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir.
MİDE AĞRISINA İYİ GELEN BESİNLER 🍏
İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında mide ağrılarına iyi gelenler de bulunuyor. C vitamini, E ve B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve lif bakımından zengin besinler, mide sağlığını destekleyebilir.
CANAN KARATAY'IN SAHUR İÇİN ÖNERDİĞİ YİYECEKLER 🥦
Yumurta 🍳
Beyaz Peynir 🧀
Zeytin (salamura) 🫒
Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı (pırasa, havuç, kereviz, lahana için) 🍶
Fındık, Fıstık ya da Ceviz 🥜
Kayısı, İncir Kurusu (komposto da olabilir) 🍑🍇
Kemik Suyu (hazır olmayan çorba için) 🍲
Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut gibi Bakliyatlar 🍲
Sebzeli Börek (ince yufkalı) 🥧
Evde Yapılmış Lahana Turşusu 🍆
Ev Yoğurdu (taze sütle yapılmış) 🥛