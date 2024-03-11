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Kayseri'de pes dedirten olay! İnsan müsveddesi bir kişi Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Kayseri'de pes dedirten bir olay meydana geldi. İnsan müsveddesi bir kişi Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı. Polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 18:37 Güncelleme 11 Mart 2024, 18:48
Kayseri’de pes dedirten olay! İnsan müsveddesi bir kişi Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

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Kayseri'de Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı



Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu olan çadıra akşam saatlerinde gelen şüpheli, Filistinliler için toplanan yardım paralarının bulunduğu kutuyu alarak uzaklaştı. Yetkililerin durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri, şüpheliyi ve adresini tespit etti.



Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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