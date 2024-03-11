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Van'da eşini cadde ortasında bıçakladı! Polis vatandaşın elinden zor aldı

Van'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Kadın hastaneye kaldırılırken çevredeki vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:17 Güncelleme 11 Mart 2024, 14:29
Van’da eşini cadde ortasında bıçakladı! Polis vatandaşın elinden zor aldı

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Van'da eşini bıçaklayan bir saldırganı polis linç girişiminden zor kurtardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.

VATANDAŞ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi.

Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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