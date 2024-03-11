SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Haberleri

3000 yaşındaki mumyanın sesi ilk kez duyuldu! Söylediği ilk şey...

Antik Mısır'ın gizemli dünyası yüzyıllar boyunca bilim insanları başta olmak üzere arkeologlar ve tarih meraklılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez geçmişin sırlarını çözme çabası, teknolojinin yardımıyla mumyaların seslerine ulaşmaya kadar uzandı. İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu öncü çalışma, mumyalanmış bir bireyin ses tonunun nasıl olabileceğine dair yeni bir pencere açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 13:27 Güncelleme 11 Mart 2024, 13:27
3000 yaşındaki mumyanın sesi ilk kez duyuldu! Söylediği ilk şey...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

York Üniversitesi öğretim görevlileri bilgisayarlı tomografi cihazları (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcılar ve ses birleştiricileri (synthesizer) kullanarak mumyaların seslerini taklit etme çabasına girişti. Bu karmaşık süreç mumyalardan alınan verilerle yapay gırtlak sesi üretebilen Vocal Tract Organ adlı özel bir aygıtı beslemeyi içeriyor.

3000 YILLIK MUMYA KONUŞTU

Her bilim insanı, kendi topladığı verilerle bu deneyi gerçekleştirdi ve farklı veriler, doğal olarak farklı seslerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Deney sonucunda, İngilizce "bed" veya "bad" kelimelerini anımsatan tek hecelik bir ses elde edildi. Bu basit ses birçok kişi tarafından büyük bir merakla beklenen deneyin sürpriz bir sonucu olarak karşılandı.

Araştırmanın öncülerinden olan John Schofield, bu çalışmanın amacını, geçmişteki sesleri yeniden canlandırma arzusu olarak açıklıyor.

Schofield ve ekibi, antik dönemlerdeki kültürleri daha derinlemesine anlamak ve insanlara geçmişle yeniden bağ kurma fırsatı sunmak istiyor. Bu çalışma, tarih ve teknolojinin kesişim noktasında yer alıyor ve müzelerdeki tarihi deneyimleri bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Bu çalışma sesin taklit edilmesi konusunda ilk adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, gelecekte tam bir kelime veya cümle oluşturacak kadar gelişmiş sesler elde etmeyi umuyor.

Schofield, mumyalanmış firavunlar gibi 3000 yıl boyunca korunmuş vücutlardaki yumuşak dokuların, bu tür bir çalışma için mükemmel adaylar olduğunu belirtiyor. Bilim insanları, belki de bir gün, bu antik liderlerin seslerini, kendi dönemlerine uygun bir şekilde taklit edebileceklerini umuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
İyilik Yolu Derneği
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
SON DAKİKA