3000 yaşındaki mumyanın sesi ilk kez duyuldu! Söylediği ilk şey...

Araştırmanın öncülerinden olan John Schofield, bu çalışmanın amacını, geçmişteki sesleri yeniden canlandırma arzusu olarak açıklıyor.

Schofield ve ekibi, antik dönemlerdeki kültürleri daha derinlemesine anlamak ve insanlara geçmişle yeniden bağ kurma fırsatı sunmak istiyor. Bu çalışma, tarih ve teknolojinin kesişim noktasında yer alıyor ve müzelerdeki tarihi deneyimleri bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Bu çalışma sesin taklit edilmesi konusunda ilk adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, gelecekte tam bir kelime veya cümle oluşturacak kadar gelişmiş sesler elde etmeyi umuyor.

Schofield, mumyalanmış firavunlar gibi 3000 yıl boyunca korunmuş vücutlardaki yumuşak dokuların, bu tür bir çalışma için mükemmel adaylar olduğunu belirtiyor. Bilim insanları, belki de bir gün, bu antik liderlerin seslerini, kendi dönemlerine uygun bir şekilde taklit edebileceklerini umuyor.