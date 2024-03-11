Sigara içenler kapış kapış alıyor! Akciğeri 24 TL’ye pamuk gibi temizliyor!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Tere, küçük ve canlı yeşil yapraklarıyla mutfaklarımızda sıkça tercih edilen bir baharat olarak ön plana çıkıyor. Salatalardan çorbalara, ana yemek garnitürlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu mucizevi bitki, sağlık dolu faydalarıyla da dikkat çekiyor. İşte tere ile ilgili bilmeniz gereken her şey ve vücuda olan olumlu etkileri.

Tere: Antioksidan Deposu

Tere, antioksidanlar açısından oldukça zengin bir bitkidir. Bu özelliğiyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve birçok hastalığın önüne geçebilir. A, C, ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin olan tere, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ideal bir besin kaynağıdır.