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Sizi şaşırtacak: Hurmanın çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Duyan teker teker biriktiriyor

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hurmalar, iftar sofralarının baş tacı. Ancak çoğumuzun belki de farkında olmadığı bir detay var: Hurmanın kendisi kadar çekirdeği de altın değerinde. Hurma çekirdeklerini çöpe atmak yerine biriktirerek, onların saklı kalmış mucizevi faydalarından yararlanabilirsiniz. Bu küçük ama etkili çekirdekler, sağlığa inanılmaz katkılarda bulunuyor. İşte hurma çekirdeğinin sağlık için sunduğu bazı mucizevi faydalar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 09:46 Güncelleme 12 Mart 2024, 09:54
Sizi şaşırtacak: Hurmanın çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Duyan teker teker biriktiriyor

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Hurma çekirdeğinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Baştan aşağı tüm vücudunuza şifa veriyor. İşte hurma çekirdeğini çöpe atmamanız için nedenler...

HURMA ÇEKİRDEĞİNİN ŞİFA OLDUĞU HASTALIKLAR

Prostat Sorunları: Hurma çekirdeği, prostat sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.

Damar Sertliği: Damar sertliğine karşı olumlu etkiler gösterebilir.

Safra Kesesi Taşları: Safra kesesindeki taşların düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Kadın Hastalıkları: Kadın hastalıklarına şifa niteliği taşıyabilir.

Kan Dolaşımını Artırma: Kan dolaşımını olumlu yönde etkileyebilir.

Öksürüğü Kesme: Öksürüğü hafifletici özelliklere sahip olabilir.

Böbrek Taşları: Böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olabilir.

Diyabet Tedavisi: Diyabetle mücadelede olumlu etkiler gösterebilir.

Saç Beyazlamasını Durdurma: Saç beyazlamasını önleyici özelliklere sahip olabilir.

Karaciğer Temizleme: Karaciğeri temizleyebilir.

Enfeksiyonlara Karşı Koruma: Enfeksiyonlara karşı koruyucu etkiler gösterebilir.

Saçları Güçlendirme: Saçları güçlendirebilir.

PEKİ BU FAYDALAR İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ?

🌰 Hurma çekirdekleri toplanır ve iyice yıkanır.
☀️ Güneş görmeyen bir ortamda kurutulduktan sonra yağsız, susuz bir şekilde kavrulur.
🌀 Kavrulmuş çekirdekler mikserde çekilip toz haline getirilir.
🥄 Elde edilen toz hurma çekirdekleri, bir tatlı kaşığı kadar sabahları ılık süt veya su içine karıştırılarak tüketilir.

HURMA YAĞI İLE CİLT VE SAÇ BAKIMI

🌰 Hurma meyvelerinin çekirdeklerinden soğuk pres yöntemiyle elde edilen hurma yağı kullanılabilir.
🌼 Hurma yağı, cilt sağlığı için faydalı olan E vitamini içerir. Sivilce oluşumunu önleyebilir.

💇 Saç dökülmesini engelleyebilen amino asit ve B2 vitamini içerir.
🍽️ Yağ, yemeklere bir tatlı kaşığı eklenerek tüketilebilir.
⚖️ Kolestrolü dengeleyebilir ve yorgunluk, halsizlik gibi durumlara iyi gelebilir.

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