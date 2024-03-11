Sizi şaşırtacak: Hurmanın çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Duyan teker teker biriktiriyor

PEKİ BU FAYDALAR İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ?

🌰 Hurma çekirdekleri toplanır ve iyice yıkanır.

☀️ Güneş görmeyen bir ortamda kurutulduktan sonra yağsız, susuz bir şekilde kavrulur.

🌀 Kavrulmuş çekirdekler mikserde çekilip toz haline getirilir.

🥄 Elde edilen toz hurma çekirdekleri, bir tatlı kaşığı kadar sabahları ılık süt veya su içine karıştırılarak tüketilir.