Hiç Dikkat Ettiniz mi? Taburelerin Ortasındaki Deliğin Gerçek Amacı! Gizem Çözüldü!

Bu pratik tasarım detayının yanı sıra, ikinci bir amaç daha bulunuyor. Delikler, taburelerin dayanıklılığını artırmak için özel olarak tasarlanmış. Ortası delik olan tabureler, üzerine binen ağırlığı daha eşit bir şekilde dağıtarak kırılma riskini azaltıyor. Böylece, tabureler daha uzun ömürlü ve dayanıklı oluyor.