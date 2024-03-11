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İzmir Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıda öldürülen İlayda'nın katile direndiği anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu İlayda Alkan'ın (20) öldürüldüğü, annesi Oya Tarhan'ın (45) ise yaralandığı olay bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde İlayda'nın katil zanlısı Yunus Yılmaz'a (32) direndiği görüldü.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 18:13 Güncelleme 11 Mart 2024, 18:38
İzmir Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıda öldürülen İlayda’nın katile direndiği anlar kamerada

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Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu.

8 Mart Kadınlar Günü'nde İzmir Konak'ta öldürülen İlayda'nın katile direndiği anlar kamerada!

Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Katil zanlısı Yunus YılmazKatil zanlısı Yunus Yılmaz

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda AlkanBıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda AlkanBıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

İlayda Alkan'ın bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.İlayda Alkan'ın bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan (Sağda) annesi Oya Tarhan (Solda)Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan (Sağda) annesi Oya Tarhan (Solda)

Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz'a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.

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