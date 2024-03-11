İzmir Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıda öldürülen İlayda’nın katile direndiği anlar kamerada

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Katil zanlısı Yunus Yılmaz Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.