İzmir Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıda öldürülen İlayda’nın katile direndiği anlar kamerada

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.
İlayda Alkan'ın bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlayda Alkan (Sağda) annesi Oya Tarhan (Solda)
Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz'a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.