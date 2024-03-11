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Canan Karatay uyardı: Tehlikeli olabilir! Sahurda yumurta yiyenler aman dikkat!

Sahur sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle besin değeri oldukça yüksek olan yumurta, güne enerjik başlamamızı sağlar. Fakat her besinde olduğu gibi yumurtanın da pişirme yöntemi ve tüketim miktarı oldukça önemlidir. Sağlıklı yaşamın öncülerinden Dr. Canan Karatay, sahurda sıkça tüketilen çok pişmiş yumurtanın zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Karatay, yumurtanın içerdiği besinlerin yüksek ısıya maruz kaldığında yapısının bozulduğunu ve faydalarının azaldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 12 Mart 2024, 10:23
Canan Karatay uyardı: Tehlikeli olabilir! Sahurda yumurta yiyenler aman dikkat!

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Beslenme uzmanı Canan Karatay, son açıklamasında yumurtanın sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Sahurda tüketilen yumurtanın önemine dikkat çeken Karatay, yumurtanın faydalarını ve doğru pişirme yöntemlerini vurguladı.

EN AZ 2 ADET YUMURTA

Beslenme alanındaki uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, sahur önerileriyle dikkat çekiyor. Yaptığı açıklamalarda, sahurda en az 2 adet haşlanmış yumurta tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, pişirme süresine de özel bir önem atfetti.

SAĞLIĞA FAYDALI OLMASI İÇİN 10 DAKİKA

Karatay, 10 dakika kuralına değinerek, yumurtanın vücut sağlığı için az pişmiş olması gerektiğini belirtti.

Yıllardır konuyla ilgili yapılan haberlerin yanlış olduğunu ifade eden beslenme uzmanı, vatandaşlara seslenerek doğru beslenme alışkanlıklarına önem vermelerini istedi. Sağlık için az pişmiş yumurtanın faydalarına da değinen Karatay, bu besinin içerdiği kalsiyum, protein ve omega-3 açısından zengin olduğunu belirtti.

10 KAT DAHA FAZLA KALSİYUM

Az pişmiş yumurta tüketiminin, bu vitamin ve minerallerin 3 kat daha etkili bir şekilde alınmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Hücre yenilenmesine destek olan ve kas-kemik sağlığını dengeleyen az pişmiş yumurtanın, birçok kişinin önceki inanışlarının aksine sağlığa daha fazla yarar sağladığına dikkat çeken Canan Karatay, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağırdı.

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