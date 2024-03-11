Ehliyetlerde Af Gibi Karar! Artık Bu Şart Aranmayacak!

Eğitim Şartı Geliyor



Yeni düzenleme ile birlikte, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli bir eğitimden geçmek zorunda. Bu eğitim, sürücülerin motosiklet kullanımı konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eğitimin önemine dikkat çekerek, bu eğitimin alınmasının trafik güvenliğine katkıda bulunacağını vurguladı.

Güvenli Sürüş İçin Kritik Adım



Yapılan bu düzenleme, özellikle son dönemde motosiklet kaynaklı trafik kazalarının artış göstermesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Eğitim şartı, sürücülerin daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlayarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Bu yeni düzenleme, sürücü ehliyetleri ve motosiklet kullanımı konusunda önemli bir dönüşümü işaret etmektedir. B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni fırsatlar sunan bu değişiklik, aynı zamanda daha sorumlu ve güvenli bir sürüş kültürünün teşvik edilmesine katkı sağlayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bu revizyon, hem sürücüler hem de trafik güvenliği açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmekte ve ilgili bakanlıkların ortak çalışması sayesinde hayata geçirilmektedir.