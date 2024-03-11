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Ehliyetlerde Af Gibi Karar! Artık Bu Şart Aranmayacak!

Türkiye'de ehliyet sahiplerinin farklı sınıflardaki belgeler arasında geçiş yapması ve bu nedenle farklı tip araçları kullanabilmesi uzun süredir bir sorun olmuştu. Ancak son yapılan düzenlemeyle birlikte milyonlarca sürücüye sevindirici bir haber geldi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:42 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:42
Ehliyetlerde Af Gibi Karar! Artık Bu Şart Aranmayacak!

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Geçtiğimiz ay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bu değişiklik, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan revizyonlar arasında yer alıyor ve sürücü ehliyetleri ile ilgili yeni kuralları içeriyor. Yapılan düzenleme, özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük önem taşıyor.

B Sınıfı Ehliyet Sahipleri İçin Yeni Dönem

Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan B sınıfı ehliyetler, yeni kanun düzenlemesi ile önemli bir değişikliğe uğradı. Artık, B sınıfı ehliyet sahipleri, sadece 50 cc'lik silindir hacmine sahip motosikletleri değil, 125 cc ve altındaki tüm motosikletleri kullanma yetkisine sahip olacaklar.

Bu, yıllardır beklenen ve sürücüler için kolaylık sağlayacak tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitim Şartı Geliyor

Yeni düzenleme ile birlikte, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli bir eğitimden geçmek zorunda. Bu eğitim, sürücülerin motosiklet kullanımı konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eğitimin önemine dikkat çekerek, bu eğitimin alınmasının trafik güvenliğine katkıda bulunacağını vurguladı.

Güvenli Sürüş İçin Kritik Adım

Yapılan bu düzenleme, özellikle son dönemde motosiklet kaynaklı trafik kazalarının artış göstermesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Eğitim şartı, sürücülerin daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlayarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Bu yeni düzenleme, sürücü ehliyetleri ve motosiklet kullanımı konusunda önemli bir dönüşümü işaret etmektedir. B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni fırsatlar sunan bu değişiklik, aynı zamanda daha sorumlu ve güvenli bir sürüş kültürünün teşvik edilmesine katkı sağlayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bu revizyon, hem sürücüler hem de trafik güvenliği açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmekte ve ilgili bakanlıkların ortak çalışması sayesinde hayata geçirilmektedir.

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