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Beyoğlu'nda çatı yangını: 1 ölü

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tek başına yaşayan 68 yaşındaki Adem Bayrak hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 08:42 Güncelleme 11 Mart 2024, 08:43
Beyoğlu’nda çatı yangını: 1 ölü

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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında tek başına yaşayan Adem Bayrak (68) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın (68) cansız bedenine ulaşıldı.

Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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