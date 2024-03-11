Kırklareli’nde cesetleri tarlaya gömülen anne ile oğlunun cinayetinde yeni ayrıntılar! Cani eş satırla parçalara ayırmış

Ömer Faruk Bedir.

Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti. Eşini, kendisinden boşanmaması için saatlerce ikna etmeye çalıştığını ifade eden Bedir, aralarında çıkan tartışma sırasında, anne ile oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti. Eşini ve oğlunu kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesetleri plastik poşetlere koyduktan sonra otomobiline götürmek için apartmanın girişinde iş yerleri bulunan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığını da belirtti.