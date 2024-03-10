Isparta’da kayıp olarak aranan Emirhan Göksu’nun cansız bedeni su kanalında bulundu

Isparta 'da bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.