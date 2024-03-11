Kan donduran olay! 71 yaşındaki eşini bıçakladı: İçeriye atsınlar pişman değilim

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Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı. Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

72 YAŞINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.