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Kan donduran olay! 71 yaşındaki eşini bıçakladı: İçeriye atsınlar pişman değilim

Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs yaptığı açıklamada “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 12:15 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:41
Kan donduran olay! 71 yaşındaki eşini bıçakladı: İçeriye atsınlar pişman değilim

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Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı. Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

72 YAŞINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI
İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PES DEDİRTEN SAVUNMA
Eşi Naile Y.'yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., "Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" ifadeleriyle pes dedirtti.

Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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