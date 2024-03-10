PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Haberleri

MERSİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Mersin'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitleri büyük önem kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiye bilgileri doğrultusunda iftar vakti, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, Mersin iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 23:08 Güncelleme 10 Mart 2024, 23:09
MERSİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Mersin’de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.

2024 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
08.03.2024 05:36 06:55 12:57 16:14 18:49 20:03
09.03.2024 05:35 06:54 12:57 16:15 18:50 20:04
10.03.2024 05:34 06:53 12:57 16:15 18:51 20:05
11.03.2024 05:32 06:51 12:56 16:16 18:52 20:06
12.03.2024 05:31 06:50 12:56 16:16 18:53 20:07
13.03.2024 05:29 06:48 12:56 16:17 18:54 20:08
14.03.2024 05:28 06:47 12:56 16:17 18:55 20:09

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu
İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
SON DAKİKA