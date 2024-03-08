TAT TESTİ YAPIN

Gerçek zeytinyağı, hafif meyvemsi ve hafif acımsı bir tat ve kokuya sahiptir. Sahte zeytinyağları ise genellikle nötr bir tada sahiptir veya rafine edilmiş diğer bitkisel yağlarla karıştırıldığı için farklı bir tat ve koku içerebilir. Zeytinyağını tadarak ve koklayarak gerçeklik testi yapabilirsiniz. Gerçek zeytinyağı, dilinizde hafif bir acılık bırakmalıdır.