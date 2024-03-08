Uzmanlar, tüketicilere zeytinyağı alırken bu ipuçlarını dikkate almalarını ve güvenilir üreticilerden satın almalarını öneriyor.
Uzmanlar, tüketicilere zeytinyağı alırken bu ipuçlarını dikkate almalarını ve güvenilir üreticilerden satın almalarını öneriyor.
ETİKET BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN
Zeytinyağı alırken ilk adım, ürünün etiket bilgilerini dikkatlice incelemektir. Gerçek zeytinyağı üreticileri, ürünlerinin üzerine tüm gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde yazmaktadır. Etikette üretici firma adı, üretim yeri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca, gerçek zeytinyağı için "soğuk sıkım" veya "ilk sıkım" gibi ifadelerin yer aldığına dikkat edin.
AMBALAJI İNCELEYİN
Sahte zeytinyağları genellikle düşük kaliteli plastik şişelerde veya cam şişelerde satılmaktadır. Gerçek zeytinyağının ise kaliteli ve sağlam bir ambalaja sahip olması beklenir. Ambalajın üzerinde üretici firma logosu veya damgası bulunmalıdır. Ayrıca, gerçek zeytinyağı şişesinin içerisindeki yağın rengi ve berraklığı da önemlidir. Gerçek zeytinyağı genellikle yeşilimsi sarı veya altın sarısı renkte olmalıdır.
TAT TESTİ YAPIN
Gerçek zeytinyağı, hafif meyvemsi ve hafif acımsı bir tat ve kokuya sahiptir. Sahte zeytinyağları ise genellikle nötr bir tada sahiptir veya rafine edilmiş diğer bitkisel yağlarla karıştırıldığı için farklı bir tat ve koku içerebilir. Zeytinyağını tadarak ve koklayarak gerçeklik testi yapabilirsiniz. Gerçek zeytinyağı, dilinizde hafif bir acılık bırakmalıdır.