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İstanbul- Beylikdüzü'nde kafe çıkışında silahlar patladı! 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde kafeden çıkan 4 kişiye motosikletli kişi ya da kişilerce silahla saldırı düzenlendi. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, araçta bulunan İdil B. yaralandı, Şuayip A. ise hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 01:37 Güncelleme 11 Mart 2024, 01:37
İstanbul- Beylikdüzü’nde kafe çıkışında silahlar patladı! 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

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Olay, saat 22.30 sıralarında Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak araca binen Şuayip A. ve İdil B. ile 2 arkadaşına ateş etmeye başladı. Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B. yaralı şekilde olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor. Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Sait Gezer, "Motor sesi duydum, motor da sevdiğim için. Ondan sonra kalktım bir baktım 3-4 el silah sesi ondan sonra ben de korkudan çıktım çamlıktan dışarı, ne oluyor diye. Silah sesi duydum otomatiğe bağladı" dedi.

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