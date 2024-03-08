Sivas’ın lezzetli armağanı: Divriği pilavı tarifi! Ailenizi bu yemekle şımartın

Sivas mutfağının gururu, özel günlerin vazgeçilmezi Divriği Pilav ı, sofralarınıza lezzet şöleni getiriyor! Pirinç, nohut ve etin muazzam uyumu, kızarmış kadayıfın eşsiz dokusuyla buluşarak unutulmaz bir lezzet sunuyor. İşte, bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz basit tarifimiz...

YAPILIŞI

🔶Kuzu etleri az yağ ile tavada kavrulur. Tuz ve karabiber eklenerek harika bir aroma elde edilir.

🔶Pilav için tencereye sıvıyağ eklenir, içerisine bademler atılır ve kavrulur. Ardından pirinç eklenir ve tuz, karabiber ilavesiyle kavrulmaya devam edilir.

🔶Kuş üzümü ve nohut da tencereye eklenerek karışıma zenginlik katılır. Kısık ateşte pişirilen pirinç, ara ara kontrol edilir. Pişen pilav dinlendirildikten sonra içerisine kuzu etleri eklenir.