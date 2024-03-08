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Sivas'ın lezzetli armağanı: Divriği pilavı tarifi! Ailenizi bu yemekle şımartın

Sivas mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Divriği Pilavı, özel günlerde sofralara renk katıyor. Pirinç, nohut ve etin muazzam bir uyumuyla hazırlanan bu nefis yemek, içerisindeki kızarmış kadayıf ile unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. İşte, Divriği Pilavı'nı evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz basit bir tarif...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 21:15 Güncelleme 08 Mart 2024, 21:15
Sivas’ın lezzetli armağanı: Divriği pilavı tarifi! Ailenizi bu yemekle şımartın

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Sivas mutfağının gururu, özel günlerin vazgeçilmezi Divriği Pilavı, sofralarınıza lezzet şöleni getiriyor! Pirinç, nohut ve etin muazzam uyumu, kızarmış kadayıfın eşsiz dokusuyla buluşarak unutulmaz bir lezzet sunuyor. İşte, bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz basit tarifimiz...

MALZEMELER

500 gram kuzu eti
2 su bardağı pirinç
3 kaşık sıvıyağ
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
1 adet küp şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 çay bardağı kuş üzümü
1/2 su bardağı kabuksuz badem
1 çay bardağı haşlanmış nohut
250 gr kadayıf
2 kaşık tereyağı

YAPILIŞI

🔶Kuzu etleri az yağ ile tavada kavrulur. Tuz ve karabiber eklenerek harika bir aroma elde edilir.

🔶Pilav için tencereye sıvıyağ eklenir, içerisine bademler atılır ve kavrulur. Ardından pirinç eklenir ve tuz, karabiber ilavesiyle kavrulmaya devam edilir.

🔶Kuş üzümü ve nohut da tencereye eklenerek karışıma zenginlik katılır. Kısık ateşte pişirilen pirinç, ara ara kontrol edilir. Pişen pilav dinlendirildikten sonra içerisine kuzu etleri eklenir.

🔶Isıya dayanıklı bir borcam tereyağı ile yağlanır. Kadayıf borcamın içerisine yerleştirilir.

🔶Bir tavada tereyağı eritilir ve kadayıfın üzerine dökülerek homojen bir şekilde dağıtılır.

🔶Borcamın orta kısmına pilav yerleştirilir ve üzeri kadayıfla kapatılır.

🔶Fırında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirilir.

🔶Sıcak servis edildiğinde, Divriği Pilavı'nın eşsiz lezzetiyle sofranızda unutulmaz bir lezzet şöleni yaşanır.

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