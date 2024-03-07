HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?





ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu