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HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:25 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:26
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

7 kentte kuvvetli kar ve yağmur

RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

7 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU 7 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU

8 MART CUMA HAVA DURUMU8 MART CUMA HAVA DURUMU

9 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU9 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

10 MART PAZAR HAVA DURUMU10 MART PAZAR HAVA DURUMU

11 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU11 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

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