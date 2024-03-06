1 milyon 400 bin TL kazanıyor! Köyünde kurduğu bu modelle servet sahibi oldu! Çuval çuval getirisi var

Köyünde tarım ve seracılıkla uğraşan genç girişimci, sera sayesinde çeşitli sebzelerin ve meyvelerin üretimini gerçekleştiriyor. Bu sayede hem kendi ailesine sağlıklı ve taze ürünler sunuyor hem de bölgesel pazarlarda yer alarak önemli bir ticaret hacmi yakalıyor.