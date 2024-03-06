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1 milyon 400 bin TL kazanıyor! Köyünde kurduğu bu modelle servet sahibi oldu! Çuval çuval getirisi var

Isparta'nın girişimci gençlerinden biri, köyünde kurduğu 600 metrekarelik sera ile büyük bir başarı elde etti. Yaptığı tarımsal faaliyetlerle sadece kendi geçimini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yılda 1 milyon 400 bin lira gelir elde eden genç girişimci, yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 22:35 Güncelleme 06 Mart 2024, 22:35
1 milyon 400 bin TL kazanıyor! Köyünde kurduğu bu modelle servet sahibi oldu! Çuval çuval getirisi var

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Köyünde tarım ve seracılıkla uğraşan genç girişimci, sera sayesinde çeşitli sebzelerin ve meyvelerin üretimini gerçekleştiriyor. Bu sayede hem kendi ailesine sağlıklı ve taze ürünler sunuyor hem de bölgesel pazarlarda yer alarak önemli bir ticaret hacmi yakalıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan genç girişimci Mehmet Akif Akıncı, köyünde kurduğu 600 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirerek önemli bir kazanç elde ediyor.

İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan Akıncı, yılda 20 ton mantar üretiyor.

Küçük tesisinde tek başına çalışarak üretim aşamasından ihracata kadar titizlikle çalışan Akıncı, yeni seralar kurarak üretimini artırmayı hedefliyor.

2016 yılında 5 çadırla başladığı üretimde pamuk atıklarından yararlanıyor ve Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanı sıra çeşitlilik sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştiriyor.

Ürünlerini İstanbul ve Isparta'daki pazarlara gönderen Akıncı, kilogram başına 70-80 TL arasında bir fiyatla satış yapıyor.

Bu başarılı genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırarak bölgesel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

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