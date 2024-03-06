1 milyon 400 bin TL kazanıyor! Köyünde kurduğu bu modelle servet sahibi oldu! Çuval çuval getirisi var

Köyünde tarım ve seracılıkla uğraşan genç girişimci, sera sayesinde çeşitli sebzelerin ve meyvelerin üretimini gerçekleştiriyor. Bu sayede hem kendi ailesine sağlıklı ve taze ürünler sunuyor hem de bölgesel pazarlarda yer alarak önemli bir ticaret hacmi yakalıyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan genç girişimci Mehmet Akif Akıncı, köyünde kurduğu 600 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirerek önemli bir kazanç elde ediyor.
İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan Akıncı, yılda 20 ton mantar üretiyor.