İETT şoförü trafikte terör estirdi! Araca çarpıp sürücüyü ezmeye çalıştı

Görüntülerde, cip sürücüsü hareket eden İETT otobüsünün önünü kesmek istediği, İETT şoförünün ise aracı durdurmayarak otobüsü, sürücünün üzerine sürdüğü görülüyor. Sürücü ise otobüsün önünden çekilmeyerek, "Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin" şeklinde ifadeler kullanıyor.

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